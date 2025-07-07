https://ria.ru/20250707/sfera-2027617839.html

Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности

Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности - РИА Новости, 07.07.2025

Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности

Транспорт является одной из фундаментальных сфер деятельности, важнейшей в стране, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T11:16:00+03:00

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2025-07-07T11:16:00+03:00

политика

россия

владимир путин

андрей никитин (политик)

роман старовойт

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Транспорт является одной из фундаментальных сфер деятельности, важнейшей в стране, заявил президент России Владимир Путин. В понедельник в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Ранее глава государства подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года. "Транспорт - одна из фундаментальных сфер деятельности, важнейшая в стране, сквозная, можно сказать, и сама по себе высокотехнологичная", - сказал Путин на встрече с Никитиным.

https://ria.ru/20250707/nikitin-2027616687.html

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политика, россия, владимир путин, андрей никитин (политик), роман старовойт