https://ria.ru/20250707/sfera-2027617839.html
Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности
Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности - РИА Новости, 07.07.2025
Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности
Транспорт является одной из фундаментальных сфер деятельности, важнейшей в стране, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:16:00+03:00
2025-07-07T11:16:00+03:00
2025-07-07T11:16:00+03:00
политика
россия
владимир путин
андрей никитин (политик)
роман старовойт
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Транспорт является одной из фундаментальных сфер деятельности, важнейшей в стране, заявил президент России Владимир Путин. В понедельник в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Ранее глава государства подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года. "Транспорт - одна из фундаментальных сфер деятельности, важнейшая в стране, сквозная, можно сказать, и сама по себе высокотехнологичная", - сказал Путин на встрече с Никитиным.
https://ria.ru/20250707/nikitin-2027616687.html
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политика, россия, владимир путин, андрей никитин (политик), роман старовойт
Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Роман Старовойт
Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности
Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности в России