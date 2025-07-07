https://ria.ru/20250707/sdelka-2027614058.html

WSJ: глава генштаба израильской армии выступил за сделку с ХАМАС

WSJ: глава генштаба израильской армии выступил за сделку с ХАМАС - РИА Новости, 07.07.2025

WSJ: глава генштаба израильской армии выступил за сделку с ХАМАС

Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир высказался в пользу заключения сделки по освобождению заложников с палестинским движением ХАМАС,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:58:00+03:00

2025-07-07T10:58:00+03:00

2025-07-07T10:58:00+03:00

в мире

израиль

ливан

йемен

хамас

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир высказался в пользу заключения сделки по освобождению заложников с палестинским движением ХАМАС, поскольку военные операции подвергают риску жизнь заложников, сообщает газета Wall Street Journal о ссылкой на неназванный источник. "Эяль Замир сообщил правительству, что он предпочитает пойти на сделку по освобождению заложников, так как дальнейшие операции могут угрожать жизни заложников, а вероятность дальнейшего ослабления ХАМАС неясна", - говорится в сообщении газеты. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250707/peregovory-2027565366.html

https://ria.ru/20250706/khamas-2027496136.html

израиль

ливан

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, йемен, хамас, армия обороны израиля (цахал)