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WSJ: глава генштаба израильской армии выступил за сделку с ХАМАС - РИА Новости, 07.07.2025
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10:58 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/sdelka-2027614058.html
WSJ: глава генштаба израильской армии выступил за сделку с ХАМАС
WSJ: глава генштаба израильской армии выступил за сделку с ХАМАС - РИА Новости, 07.07.2025
WSJ: глава генштаба израильской армии выступил за сделку с ХАМАС
Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир высказался в пользу заключения сделки по освобождению заложников с палестинским движением ХАМАС,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:58:00+03:00
2025-07-07T10:58:00+03:00
в мире
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ливан
йемен
хамас
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир высказался в пользу заключения сделки по освобождению заложников с палестинским движением ХАМАС, поскольку военные операции подвергают риску жизнь заложников, сообщает газета Wall Street Journal о ссылкой на неназванный источник. "Эяль Замир сообщил правительству, что он предпочитает пойти на сделку по освобождению заложников, так как дальнейшие операции могут угрожать жизни заложников, а вероятность дальнейшего ослабления ХАМАС неясна", - говорится в сообщении газеты. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250707/peregovory-2027565366.html
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в мире, израиль, ливан, йемен, хамас, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ливан, Йемен, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
WSJ: глава генштаба израильской армии выступил за сделку с ХАМАС

WSJ: глава генштаба Замир выступил за сделку по освобождению заложников с ХАМАС

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир высказался в пользу заключения сделки по освобождению заложников с палестинским движением ХАМАС, поскольку военные операции подвергают риску жизнь заложников, сообщает газета Wall Street Journal о ссылкой на неназванный источник.
"Эяль Замир сообщил правительству, что он предпочитает пойти на сделку по освобождению заложников, так как дальнейшие операции могут угрожать жизни заложников, а вероятность дальнейшего ослабления ХАМАС неясна", - говорится в сообщении газеты.
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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