https://ria.ru/20250707/saratov-2027563842.html

В аэропорту Саратова сняли временные ограничения

В аэропорту Саратова сняли временные ограничения - РИА Новости, 07.07.2025

В аэропорту Саратова сняли временные ограничения

В аэропорту Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T02:05:00+03:00

2025-07-07T02:05:00+03:00

2025-07-07T02:38:00+03:00

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

артем кореняко

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В аэропорту Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Саратов ("Гагарин") сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Все аэропорты открыты для приема и выпуска ВС. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

саратов

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко