https://ria.ru/20250707/saratov-2027563842.html
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения - РИА Новости, 07.07.2025
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
В аэропорту Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T02:05:00+03:00
2025-07-07T02:05:00+03:00
2025-07-07T02:38:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
артем кореняко
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В аэропорту Саратова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Саратов ("Гагарин") сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Все аэропорты открыты для приема и выпуска ВС. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Артем Кореняко
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов