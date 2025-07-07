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Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ - РИА Новости, 07.07.2025
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20:17 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/sanktsii-2027772218.html
Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ
Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ - РИА Новости, 07.07.2025
Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ
Великобритания ввела санкции против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T20:17:00+03:00
2025-07-07T20:17:00+03:00
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войска рхбз
санкции
санкции в отношении россии
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ЛОНДОН, 7 июл – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Следующие позиции были добавлены в единый список и теперь подлежат заморозке активов и санкциям на трастовые услуги: Андрей Марченко... Алексей Викторович Ртищев", - сказано там. Под ограничительные меры Лондона также попал НИИ прикладной химии. Основанием для введения санкций называется якобы запрещенная деятельность, связанная с химическим оружием.
https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027549173.html
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великобритания, вооруженные силы рф, войска рхбз, санкции, санкции в отношении россии, в мире, россия
Великобритания, Вооруженные силы РФ, Войска РХБЗ, Санкции, Санкции в отношении России, В мире, Россия
Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ

Лондон ввел санкции против начальника войск РХБЗ Ртищева и его зама Марченко

© Минобороны РФНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Минобороны РФ
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев. Архивное фото
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ЛОНДОН, 7 июл – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.
"Следующие позиции были добавлены в единый список и теперь подлежат заморозке активов и санкциям на трастовые услуги: Андрей Марченко... Алексей Викторович Ртищев", - сказано там.
Под ограничительные меры Лондона также попал НИИ прикладной химии.
Основанием для введения санкций называется якобы запрещенная деятельность, связанная с химическим оружием.
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Зеленский ввел новые санкции против России, ОАЭ, Кипра и Казахстана
6 июля, 22:27
 
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