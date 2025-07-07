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Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ

Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ - РИА Новости, 07.07.2025

Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ

Великобритания ввела санкции против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T20:17:00+03:00

2025-07-07T20:17:00+03:00

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ЛОНДОН, 7 июл – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Следующие позиции были добавлены в единый список и теперь подлежат заморозке активов и санкциям на трастовые услуги: Андрей Марченко... Алексей Викторович Ртищев", - сказано там. Под ограничительные меры Лондона также попал НИИ прикладной химии. Основанием для введения санкций называется якобы запрещенная деятельность, связанная с химическим оружием.

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