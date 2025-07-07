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Экс-глава Гагаузии обвинила Санду во вмешательстве в выборы в Молдавии - РИА Новости, 07.07.2025
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18:06 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/sandu-2027742268.html
Экс-глава Гагаузии обвинила Санду во вмешательстве в выборы в Молдавии
Экс-глава Гагаузии обвинила Санду во вмешательстве в выборы в Молдавии - РИА Новости, 07.07.2025
Экс-глава Гагаузии обвинила Санду во вмешательстве в выборы в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду, несмотря на обязанность главы республики быть нейтральной, продолжает участвовать в заседаниях партии "Действие и солидарность"... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:06:00+03:00
2025-07-07T18:06:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
ирина влах
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, несмотря на обязанность главы республики быть нейтральной, продолжает участвовать в заседаниях партии "Действие и солидарность" (ПДС), что можно расценивать как вмешательство в предстоящие парламентские выборы, заявила в понедельник экс-глава Гагаузии, лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Санду принимает участие во внутренних заседаниях ПДС, что является прямым нарушением конституционных обязанностей президента. Особую опасность представляет тот факт, что государственные структуры открыто покрывают эти преступные действия, поощряя Санду к новым, всё более опасным нарушениям. Её поведение уже сегодня ставит крест на честной парламентской кампании", — заявила Влах журналистам. По ее словам, ряд лиц, которые решили участвовать в парламентских выборах по спискам ПДС, признались, что были лично приглашены Санду. "Более того, она позволяет себе шантажировать граждан, утверждая, что без победы ПДС Молдова не вступит в ЕС… Республиканская Партия Inima Moldovei ("Сердце Молдовы" – ред.) начинает документирование всех действий и заявлений Майи Санду, связанных с парламентскими выборами и превышением её полномочий", - заявила Влах. Она полагает, что в будущем собранные доказательства можно будет использовать, чтобы добиться лишения Санду должности президента. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250703/sandu--2026867860.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, ирина влах, евгения гуцул, евросоюз, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Ирина Влах, Евгения Гуцул, Евросоюз, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Экс-глава Гагаузии обвинила Санду во вмешательстве в выборы в Молдавии

Влах: Санду нарушает обязанности президента, вмешиваясь в парламентские выборы

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, несмотря на обязанность главы республики быть нейтральной, продолжает участвовать в заседаниях партии "Действие и солидарность" (ПДС), что можно расценивать как вмешательство в предстоящие парламентские выборы, заявила в понедельник экс-глава Гагаузии, лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
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"Санду принимает участие во внутренних заседаниях ПДС, что является прямым нарушением конституционных обязанностей президента. Особую опасность представляет тот факт, что государственные структуры открыто покрывают эти преступные действия, поощряя Санду к новым, всё более опасным нарушениям. Её поведение уже сегодня ставит крест на честной парламентской кампании", — заявила Влах журналистам.
По ее словам, ряд лиц, которые решили участвовать в парламентских выборах по спискам ПДС, признались, что были лично приглашены Санду.
"Более того, она позволяет себе шантажировать граждан, утверждая, что без победы ПДС Молдова не вступит в ЕС… Республиканская Партия Inima Moldovei ("Сердце Молдовы" – ред.) начинает документирование всех действий и заявлений Майи Санду, связанных с парламентскими выборами и превышением её полномочий", - заявила Влах.
Она полагает, что в будущем собранные доказательства можно будет использовать, чтобы добиться лишения Санду должности президента.
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Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя СандуИрина ВлахЕвгения ГуцулЕвросоюзSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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