https://ria.ru/20250707/samolet-2027735443.html

"Самолет" провел День донора одновременно в трех регионах страны

"Самолет" провел День донора одновременно в трех регионах страны - РИА Новости, 07.07.2025

"Самолет" провел День донора одновременно в трех регионах страны

Федеральный девелопер "Самолет" провел День донора одновременно в трех регионах страны: Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T17:50:00+03:00

2025-07-07T17:50:00+03:00

2025-07-07T17:50:00+03:00

московская область (подмосковье)

москва

санкт-петербург

вциом

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

самолет (девелопер)

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Федеральный девелопер "Самолет" провел День донора одновременно в трех регионах страны: Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании. В акции участвовали сотрудники предприятия и жители проекта в Московской области — "Пригород Лесное". Совместно с донорами было собрано более 100 литров крови, которая будет направлена в медицинские учреждения. "День донора — больше, чем благотворительная акция, это прямое свидетельство нашей социальной ответственности. Мы высоко ценим готовность сотрудников стать донорами, ведь их бесценный вклад напрямую спасает жизни: всего одна донация объемом в 450 миллилитров способна помочь четырем взрослым или восьми детям", — прокомментировала директор по персоналу и устойчивому развитию группы "Самолет" Александра Горчакова, ее слова приводит пресс-служба. В группе "Самолет" акция стартовала 29 мая 2023 года, а с 2024 года проводится каждые два месяца. За все время в донорском движении приняли участие более 1 тысячи сотрудников и жителей жилых комплексов "Самолета", а объем сданной ими крови позволяет спасти 4 тысячи взрослых или 8 тысяч детей. Согласно данным опроса ВЦИОМ за прошлый год, опыт донорства крови имеется у четверых из десяти россиян (40%): каждый девятый сдавал кровь лишь однажды (11%), еще 11% — 2-3 раза. Принявших участие более трех раз доноров насчитывается 18%. Сотрудники девелопера также участвуют в программе донорства костного мозга. В этом направлении компания сотрудничает с РНИМУ им. Н. И. Пирогова. В 2019 году центр сформировал собственную базу, интегрированную в федеральный регистр, что позволяет находить совместимых доноров для пациентов по всей стране.

https://realty.ria.ru/20250616/samolet-2023109764.html

https://realty.ria.ru/20250605/samolet-2021046104.html

московская область (подмосковье)

москва

санкт-петербург

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московская область (подмосковье), москва, санкт-петербург, вциом, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, самолет (девелопер)