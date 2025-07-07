https://ria.ru/20250707/samolet-2027700400.html
Самолет, летевший из Белграда в Цюрих, совершил экстренную посадку в ФРГ
Самолет, летевший из Белграда в Цюрих, совершил экстренную посадку в ФРГ - РИА Новости, 07.07.2025
Самолет, летевший из Белграда в Цюрих, совершил экстренную посадку в ФРГ
Самолет авиакомпании Swiss, следовавший из Белграда в Цюрих, в понедельник совершил незапланированную посадку во немецком Фридрихсхафене из-за небольшого... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:14:00+03:00
2025-07-07T16:14:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании Swiss, следовавший из Белграда в Цюрих, в понедельник совершил незапланированную посадку во немецком Фридрихсхафене из-за небольшого задымления, сообщается в пресс-релизе авиакомпании. "Рейс LX 1413 авиакомпании Swiss, следовавший из Белграда в Цюрих, совершил незапланированную посадку во Фридрихсхафене сегодня, 7 июля 2025 года. Причиной этого стали предупреждающие сообщения в кабине пилотов Airbus A 220-300, а также небольшое задымление в задней части салона. В соответствии со стандартными процедурами в таких ситуациях экипаж принял решение совершить посадку в ближайшем подходящем аэропорту", - сообщается в пресс-релизе. Посадка прошла успешно. Пассажиры покинули самолет, на месте находятся медработники, для перевозки пассажиров в Цюрих организуются автобусы. Точная причина инцидента в настоящее время выясняется.
https://ria.ru/20250607/samolet-2021486296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, цюрих, белград (город)
Авто, Цюрих, Белград (город)
Самолет, летевший из Белграда в Цюрих, совершил экстренную посадку в ФРГ
Летевший из Белграда в Цюрих борт экстренно сел в Германии из-за задымления