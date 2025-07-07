https://ria.ru/20250707/sammit-2027582500.html
Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. Прямая трансляция
Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. Прямая трансляция - РИА Новости, 07.07.2025
Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. Прямая трансляция
В Рио-де-Жанейро продолжается саммит БРИКС. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:39:00+03:00
2025-07-07T15:39:00+03:00
2025-07-07T15:39:00+03:00
рио-де-жанейро (город)
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027643935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_93ec7b58addf174b1a7559e4d471270c.jpg
В Рио-де-Жанейро продолжается саммит БРИКС.
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027643935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_509ccf2c0ff5afa789d5f78706b2ee16.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рио-де-жанейро (город), брикс, видео
Рио-де-Жанейро (город), БРИКС
Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. Прямая трансляция
В Рио-де-Жанейро продолжается саммит БРИКС.
2025-07-07T15:39
true
PT13M47S
Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
В Рио-де-Жанейро продолжается саммит БРИКС.