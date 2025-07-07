https://ria.ru/20250707/sahalin-2027571346.html

Сахалинские ученые придумали способ переработки водорослей в батарейки

Сахалинские ученые придумали способ переработки водорослей в батарейки - РИА Новости, 07.07.2025

Сахалинские ученые придумали способ переработки водорослей в батарейки

Ученые Сахалинского государственного университета приступили к лабораторным испытаниям углеродных анодов для литий-ионных аккумуляторов на основе местных... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T04:48:00+03:00

2025-07-07T04:48:00+03:00

2025-07-07T04:48:00+03:00

наука

охотское море

сахалин

южно-сахалинск

валерий лимаренко

технологии

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июл – РИА Новости. Ученые Сахалинского государственного университета приступили к лабораторным испытаниям углеродных анодов для литий-ионных аккумуляторов на основе местных водорослей, сообщает пресс-служба вуза. "Разработки осуществляются в рамках работы лаборатории "Электрохимические источники для возобновляемой энергетики", поддержанной федеральной программой "Молодежные лаборатории" нацпроекта "Молодежь и дети", - отмечается в сообщении. По информации пресс-службы, при создании батареек используется морская флора из акватории Охотского моря. Особое внимание исследователей сосредоточено на переработке красной водоросли (Ahnfeltia tobuchiensis) и морских трав Zostera и Ruppia. Они отличаются высоким содержанием углерода и азота, что делает их перспективным сырьем для производства анодных материалов. При термической обработке биомассы без доступа кислорода получается пористый углеродный материал (биоуголь), который можно использовать в аккумуляторах. "Применение биоугля из водорослей – это не только экологически чистый подход, но и путь к снижению зависимости от импорта синтетического графита, большая часть которого поставляется из-за рубежа", – цитирует пресс-служба руководителя лаборатории Олега Шичалина. Данное направление является частью более широкой исследовательской повестки лаборатории, где параллельно развиваются проекты в области твердотельных аккумуляторов, водородной энергетики и вторичной переработки элементов питания. Разработка находится на стадии лабораторных испытаний, но уже подтверждает сопоставимую эффективность с промышленными аналогами. При дальнейшем совершенствовании технология может быть применена в экологически ориентированных продуктах, автономных накопителях энергии и перспективных решениях для низкоуглеродной экономики. Исследование проводится на базе кампуса СахалинТех — научно-образовательного центра нового типа, создаваемого по инициативе губернатора Валерия Лимаренко на Сахалине в партнерстве с ведущими университетами и научными организациями. Вклад сахалинских ученых в климатическую повестку будет представлен на международном климатическом форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект", который пройдет в Южно-Сахалинске 1-2 августа.

https://ria.ru/20250415/nauka-2010759734.html

https://ria.ru/20241218/nauka-1989672062.html

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сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

охотское море, сахалин, южно-сахалинск, валерий лимаренко, технологии