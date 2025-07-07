https://ria.ru/20250707/rzhd-2027630910.html

Вокзалы Москвы и Петербурга работают штатно, заявили в РЖД

Вокзалы Москвы и Петербурга работают штатно, заявили в РЖД - РИА Новости, 07.07.2025

Вокзалы Москвы и Петербурга работают штатно, заявили в РЖД

Вокзалы Москвы и Петербурга работают штатно, из-за увеличенного пассажиропотока организовано допинформирование пассажиров, усилены меры безопасности, сообщили... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:11:00+03:00

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ржд

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вокзалы Москвы и Петербурга работают штатно, из-за увеличенного пассажиропотока организовано допинформирование пассажиров, усилены меры безопасности, сообщили РЖД."Вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга работают в штатном режиме. В связи с увеличенным пассажиропотоком организовано дополнительное информирование пассажиров, усилены меры безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250707/passazhiry-2027610727.html

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москва, санкт-петербург, ржд