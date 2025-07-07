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В Магадане спасли двух рыбаков, которых унесло в открытое море

В Магадане спасли двух рыбаков, которых унесло в открытое море - РИА Новости, 07.07.2025

В Магадане спасли двух рыбаков, которых унесло в открытое море

Спасатели эвакуировали двух рыбаков и собаку, которых на резиновой лодке унесло в открытое море в бухте Магадана, сообщает в понедельник пожарно-спасательный... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:41:00+03:00

2025-07-07T13:41:00+03:00

2025-07-07T13:51:00+03:00

магадан

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МАГАДАН, 7 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали двух рыбаков и собаку, которых на резиновой лодке унесло в открытое море в бухте Магадана, сообщает в понедельник пожарно-спасательный центр региона. "Поступило сообщение от мужчины, что в бухте Нагаева в районе сухогруза его вместе с еще одним мужчиной и собакой уносит в открытое море на резиновой моторной лодке. Как выяснилось, причиной послужил сломанный мотор", - говорится в сообщении. Поясняется, что спасатели добрались до рыбаков на катере, эвакуировали их и доставили на берег. Медицинская помощь мужчинам и животному не потребовалась.

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магадан, происшествия