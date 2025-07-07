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В Магадане спасли двух рыбаков, которых унесло в открытое море - РИА Новости, 07.07.2025
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Хорошие новости
 
13:41 07.07.2025 (обновлено: 13:51 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/rybaki-2027655266.html
В Магадане спасли двух рыбаков, которых унесло в открытое море
В Магадане спасли двух рыбаков, которых унесло в открытое море - РИА Новости, 07.07.2025
В Магадане спасли двух рыбаков, которых унесло в открытое море
Спасатели эвакуировали двух рыбаков и собаку, которых на резиновой лодке унесло в открытое море в бухте Магадана, сообщает в понедельник пожарно-спасательный... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:41:00+03:00
2025-07-07T13:51:00+03:00
магадан
происшествия
хорошие новости
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МАГАДАН, 7 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали двух рыбаков и собаку, которых на резиновой лодке унесло в открытое море в бухте Магадана, сообщает в понедельник пожарно-спасательный центр региона. "Поступило сообщение от мужчины, что в бухте Нагаева в районе сухогруза его вместе с еще одним мужчиной и собакой уносит в открытое море на резиновой моторной лодке. Как выяснилось, причиной послужил сломанный мотор", - говорится в сообщении. Поясняется, что спасатели добрались до рыбаков на катере, эвакуировали их и доставили на берег. Медицинская помощь мужчинам и животному не потребовалась.
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магадан, происшествия
Магадан, Происшествия, Хорошие новости
В Магадане спасли двух рыбаков, которых унесло в открытое море

Спасатели эвакуировали 2 рыбаков, которых на лодке унесло в море в Магадане

© Фото : Пожарно-спасательный центр Магаданской областиСпасатели эвакуировали двух рыбаков и собаку, которых на резиновой лодке унесло в открытое море в бухте Магадана
Спасатели эвакуировали двух рыбаков и собаку, которых на резиновой лодке унесло в открытое море в бухте Магадана - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Пожарно-спасательный центр Магаданской области
Спасатели эвакуировали двух рыбаков и собаку, которых на резиновой лодке унесло в открытое море в бухте Магадана
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МАГАДАН, 7 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали двух рыбаков и собаку, которых на резиновой лодке унесло в открытое море в бухте Магадана, сообщает в понедельник пожарно-спасательный центр региона.
"Поступило сообщение от мужчины, что в бухте Нагаева в районе сухогруза его вместе с еще одним мужчиной и собакой уносит в открытое море на резиновой моторной лодке. Как выяснилось, причиной послужил сломанный мотор", - говорится в сообщении.
Поясняется, что спасатели добрались до рыбаков на катере, эвакуировали их и доставили на берег. Медицинская помощь мужчинам и животному не потребовалась.
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