https://ria.ru/20250707/ryazan-2027772067.html

В Рязани оцепили территорию у здания, где произошел взрыв

В Рязани оцепили территорию у здания, где произошел взрыв - РИА Новости, 07.07.2025

В Рязани оцепили территорию у здания, где произошел взрыв

Территория возле здания в центре Рязани, где произошел взрыв, оцеплена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T20:17:00+03:00

2025-07-07T20:17:00+03:00

2025-07-07T20:17:00+03:00

происшествия

рязанская область

рязань

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Территория возле здания в центре Рязани, где произошел взрыв, оцеплена, передает корреспондент РИА Новости. Участок в непосредственной близости от здания оцеплен сигнальной лентой, дежурят сотрудники Росгвардии и полиции. Ситуация около здания спокойная, расположенные рядом заведения общественного питания и торговый центр продолжают работу. Оперштаб Рязанской области сообщал, что около 18.00 мск на улице Соборной в Рязани, предварительно, в здании лаунж-бара произошел взрыв. Один человек погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет. По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж.

https://ria.ru/20250707/rjazan-2027770967.html

рязанская область

рязань

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происшествия, рязанская область, рязань, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)