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В Рязани оцепили территорию у здания, где произошел взрыв - РИА Новости, 07.07.2025
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20:17 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/ryazan-2027772067.html
В Рязани оцепили территорию у здания, где произошел взрыв
В Рязани оцепили территорию у здания, где произошел взрыв - РИА Новости, 07.07.2025
В Рязани оцепили территорию у здания, где произошел взрыв
Территория возле здания в центре Рязани, где произошел взрыв, оцеплена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T20:17:00+03:00
2025-07-07T20:17:00+03:00
происшествия
рязанская область
рязань
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Территория возле здания в центре Рязани, где произошел взрыв, оцеплена, передает корреспондент РИА Новости. Участок в непосредственной близости от здания оцеплен сигнальной лентой, дежурят сотрудники Росгвардии и полиции. Ситуация около здания спокойная, расположенные рядом заведения общественного питания и торговый центр продолжают работу. Оперштаб Рязанской области сообщал, что около 18.00 мск на улице Соборной в Рязани, предварительно, в здании лаунж-бара произошел взрыв. Один человек погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет. По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж.
https://ria.ru/20250707/rjazan-2027770967.html
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происшествия, рязанская область, рязань, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Рязанская область, Рязань, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Рязани оцепили территорию у здания, где произошел взрыв

Территория у здания лаунж-бара в центре Рязани, где произошел взрыв, оцеплена

© Фото : соцсетиОперативные службы на месте взрыва у ТЦ "Малина" в Рязани
Оперативные службы на месте взрыва у ТЦ Малина в Рязани - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : соцсети
Оперативные службы на месте взрыва у ТЦ "Малина" в Рязани
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РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Территория возле здания в центре Рязани, где произошел взрыв, оцеплена, передает корреспондент РИА Новости.
Участок в непосредственной близости от здания оцеплен сигнальной лентой, дежурят сотрудники Росгвардии и полиции. Ситуация около здания спокойная, расположенные рядом заведения общественного питания и торговый центр продолжают работу.
Оперштаб Рязанской области сообщал, что около 18.00 мск на улице Соборной в Рязани, предварительно, в здании лаунж-бара произошел взрыв. Один человек погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет. По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Следователи устанавливают обстоятельства взрыва в Рязани
Вчера, 20:12
 
ПроисшествияРязанская областьРязаньФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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