https://ria.ru/20250707/rubikon-2027679144.html

NYT: ВСУ признали значимость дронов "Рубикона" в боях у Константиновки

NYT: ВСУ признали значимость дронов "Рубикона" в боях у Константиновки - РИА Новости, 07.07.2025

NYT: ВСУ признали значимость дронов "Рубикона" в боях у Константиновки

Украинские военные и иностранные наемники признают, что поворотным моментом в дроновых атаках российских сил в районе Константиновки в ДНР стало развертывание... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:28:00+03:00

2025-07-07T15:28:00+03:00

2025-07-07T15:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

россия

константиновка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_021f30c0e24d424606da6b4a21785e5c.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные и иностранные наемники признают, что поворотным моментом в дроновых атаках российских сил в районе Константиновки в ДНР стало развертывание там расчетов дронов центра "Рубикон" Минобороны РФ, сообщает газета New York Times. Как отмечают солдаты ВСУ, у сил РФ расширились возможности по нанесению ударов с помощью дронов. "На вопрос о переломном моменте в новой кампании России по проведению дроновых атак... украинские солдаты указали на одно и то же название - "Рубикон", - говорится в публикации. Издание заявляет, что центр с весны действует в районе Константиновки. "Игра изменилась, когда он ("Рубикон" - ред.) прибыл сюда", - приводит газета слова американской наемницы Ребекки Мациоровски, которая возглавляет подразделение медиков в батальоне 53-й бригады ВСУ. По данным издания, интенсивность российских ударов вокруг Константиновки столь высока, что украинские военные избегают вылазок из своих подземных убежищ. В июне Министерство обороны РФ публиковало кадры уничтожения двух немецких танков Leopard расчетом FPV-дронов "Рубикон" на передовой в ДНР.

https://ria.ru/20250630/konstantinovka-2026214992.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

константиновка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире