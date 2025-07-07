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NYT: ВСУ признали значимость дронов "Рубикона" в боях у Константиновки - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/rubikon-2027679144.html
NYT: ВСУ признали значимость дронов "Рубикона" в боях у Константиновки
NYT: ВСУ признали значимость дронов "Рубикона" в боях у Константиновки - РИА Новости, 07.07.2025
NYT: ВСУ признали значимость дронов "Рубикона" в боях у Константиновки
Украинские военные и иностранные наемники признают, что поворотным моментом в дроновых атаках российских сил в районе Константиновки в ДНР стало развертывание... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:28:00+03:00
2025-07-07T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
россия
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные и иностранные наемники признают, что поворотным моментом в дроновых атаках российских сил в районе Константиновки в ДНР стало развертывание там расчетов дронов центра "Рубикон" Минобороны РФ, сообщает газета New York Times. Как отмечают солдаты ВСУ, у сил РФ расширились возможности по нанесению ударов с помощью дронов. "На вопрос о переломном моменте в новой кампании России по проведению дроновых атак... украинские солдаты указали на одно и то же название - "Рубикон", - говорится в публикации. Издание заявляет, что центр с весны действует в районе Константиновки. "Игра изменилась, когда он ("Рубикон" - ред.) прибыл сюда", - приводит газета слова американской наемницы Ребекки Мациоровски, которая возглавляет подразделение медиков в батальоне 53-й бригады ВСУ. По данным издания, интенсивность российских ударов вокруг Константиновки столь высока, что украинские военные избегают вылазок из своих подземных убежищ. В июне Министерство обороны РФ публиковало кадры уничтожения двух немецких танков Leopard расчетом FPV-дронов "Рубикон" на передовой в ДНР.
https://ria.ru/20250630/konstantinovka-2026214992.html
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технологии, россия, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
NYT: ВСУ признали значимость дронов "Рубикона" в боях у Константиновки

NYT: ВСУ и наемники признали значимость БПЛА "Рубикона" в боях у Константиновки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры FVP-дронов
Операторы FVP-дронов - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Операторы FVP-дронов . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные и иностранные наемники признают, что поворотным моментом в дроновых атаках российских сил в районе Константиновки в ДНР стало развертывание там расчетов дронов центра "Рубикон" Минобороны РФ, сообщает газета New York Times.
Как отмечают солдаты ВСУ, у сил РФ расширились возможности по нанесению ударов с помощью дронов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Российские войска приближаются к Константиновке
30 июня, 09:41
"На вопрос о переломном моменте в новой кампании России по проведению дроновых атак... украинские солдаты указали на одно и то же название - "Рубикон", - говорится в публикации.
Издание заявляет, что центр с весны действует в районе Константиновки.
"Игра изменилась, когда он ("Рубикон" - ред.) прибыл сюда", - приводит газета слова американской наемницы Ребекки Мациоровски, которая возглавляет подразделение медиков в батальоне 53-й бригады ВСУ.
По данным издания, интенсивность российских ударов вокруг Константиновки столь высока, что украинские военные избегают вылазок из своих подземных убежищ.
В июне Министерство обороны РФ публиковало кадры уничтожения двух немецких танков Leopard расчетом FPV-дронов "Рубикон" на передовой в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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