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NYT: ВСУ признали значимость дронов "Рубикона" в боях у Константиновки
NYT: ВСУ признали значимость дронов "Рубикона" в боях у Константиновки - РИА Новости, 07.07.2025
NYT: ВСУ признали значимость дронов "Рубикона" в боях у Константиновки
Украинские военные и иностранные наемники признают, что поворотным моментом в дроновых атаках российских сил в районе Константиновки в ДНР стало развертывание... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:28:00+03:00
2025-07-07T15:28:00+03:00
2025-07-07T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Украинские военные и иностранные наемники признают, что поворотным моментом в дроновых атаках российских сил в районе Константиновки в ДНР стало развертывание там расчетов дронов центра "Рубикон" Минобороны РФ, сообщает газета New York Times. Как отмечают солдаты ВСУ, у сил РФ расширились возможности по нанесению ударов с помощью дронов. "На вопрос о переломном моменте в новой кампании России по проведению дроновых атак... украинские солдаты указали на одно и то же название - "Рубикон", - говорится в публикации. Издание заявляет, что центр с весны действует в районе Константиновки. "Игра изменилась, когда он ("Рубикон" - ред.) прибыл сюда", - приводит газета слова американской наемницы Ребекки Мациоровски, которая возглавляет подразделение медиков в батальоне 53-й бригады ВСУ. По данным издания, интенсивность российских ударов вокруг Константиновки столь высока, что украинские военные избегают вылазок из своих подземных убежищ. В июне Министерство обороны РФ публиковало кадры уничтожения двух немецких танков Leopard расчетом FPV-дронов "Рубикон" на передовой в ДНР.
https://ria.ru/20250630/konstantinovka-2026214992.html
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NYT: ВСУ признали значимость дронов "Рубикона" в боях у Константиновки
NYT: ВСУ и наемники признали значимость БПЛА "Рубикона" в боях у Константиновки