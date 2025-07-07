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Священник рассказал о значении Рождества Иоанна Предтечи

Священник рассказал о значении Рождества Иоанна Предтечи - РИА Новости, 07.07.2025

Священник рассказал о значении Рождества Иоанна Предтечи

Пример родителей Иоанна Крестителя - Захарии и Елисаветы, которые не могли зачать до старости, напоминает о том, что не надо отчаиваться и что дети – всегда от... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:07:00+03:00

2025-07-07T13:07:00+03:00

2025-07-07T13:07:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Пример родителей Иоанна Крестителя - Захарии и Елисаветы, которые не могли зачать до старости, напоминает о том, что не надо отчаиваться и что дети – всегда от Бога, рассказал РИА Новости глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. В Русской православной церкви 7 июля встречают Рождество Иоанна Предтечи - Крестителя Господня. В праздник отец Максим Козлов посоветовал прийти на богослужение тем, кто имеет такую возможность в рабочий день, а остальным - помолиться дома, перечитав Евангелие, где говорится об Иоанне Крестителе. "Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем", - сказано в Евангелии от Луки. Иоанн проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал покаяться. После исповедования грехов он троекратно погружал людей в воду реки Иордан. Там же Иоанн крестил Иисуса Христа, когда тот повелел ему. Иоанн Предтеча родился в семье священника Иерусалимского храма Захарии и его супруги праведной Елисаветы. Чета оставалась бездетной до старости, но молила Бога о ребенке, и однажды он у них родился. "Мы видим силу веры и упование людей на Бога. Захария и Елисавета долго были бездетны. В те времена это было предметом поношения окружающих. Но они не отчаивались, не стали роптать и унывать, сохранили упование на Бога - и в преклонных годах им был послан ребенок, который потом стал предтечей – крестителем Господа Иисуса Христа", - сказал Козлов. Говоря о том, почему Господь дал этой паре ребенка лишь в старости, священник напомнил о толковании святых отцов, где объясняется, что "это испытание веры Захарии и Елисаветы, с одной стороны, соответствовало глубине их души и жизни, а с другой – помогло им вырасти в полную меру упования на Бога". "Если молодые люди попросят через пару лет бесплодного супружества о ребенке, он родится – это событие будет восприниматься как естественное, что радостно, но не выходит за рамки обыденной жизни. В то время как длительное ожидание Иоанна соединило его родителей в уповании на то, что ребенок, если будет, то не от них, а от Бога. То есть это вера не в себя и в естественное течение событий, а личное вхождение Бога в их жизнь. Ребенок - это всегда от Бога, это всегда хорошо", - заключил протоиерей.

https://ria.ru/20250330/proschenie-2008203768.html

https://ria.ru/20250628/bog-2025986874.html

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иордан, иисус христос, русская православная церковь, религиозные праздники, общество