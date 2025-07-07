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Свыше 400 млн рублей направят на оснащение новой школы в Ростове - РИА Новости, 07.07.2025
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Ростовская область
 
10:00 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/rostov-2027597037.html
Свыше 400 млн рублей направят на оснащение новой школы в Ростове
Свыше 400 млн рублей направят на оснащение новой школы в Ростове - РИА Новости, 07.07.2025
Свыше 400 млн рублей направят на оснащение новой школы в Ростове
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил направить 400 миллионов рублей на оснащение новой школы в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону,... РИА Новости, 07.07.2025
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ростовская область
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юрий слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил направить 400 миллионов рублей на оснащение новой школы в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону, сообщает правительство региона. Новое учебное заведение уже передали муниципалитету, заключен договор аренды. "По распоряжению главы донского региона из областного бюджета направлено свыше 400 миллионов рублей на оснащение новой школы на 1600 мест в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении. Уточняется, что для только что построенного учебного заведения будет закуплено оборудование, мебель, оргтехника, спортивный инвентарь. Кроме того, по итогам рабочих поездок в города и районы Ростовской области врио губернатора региона принял решение выделить бюджетные средства на обновление ряда других социальных объектов. Так, более 35 миллионов рублей будет направлено на капитальный ремонт школы в хуторе Александровский Аксайского района, а также на замену окон и дверей в четырёх школах Белокалитвинского района и детском саду №8 в Белой Калитве. Еще более 15 миллионов рублей пойдет на оснащение Дворца спорта в Гуково. Также около 17 миллионов рублей предусмотрено на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт культурно-досугового центра в слободе Большая Орловка Мартыновского района и Сальского музея имени народного художника В.К. Нечитайло.
https://ria.ru/20250704/rostov-2027209873.html
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ростовская область, ростов, ростов-на-дону, юрий слюсарь
Ростовская область , Ростовская область, Ростов, Ростов-на-Дону, Юрий Слюсарь
Свыше 400 млн рублей направят на оснащение новой школы в Ростове

Слюсарь поручил направить 400 млн руб на оснащение новой школы в Ростове-на-Дону

© Фото : Юрий Слюсарь/TelegramНовая школа в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону
Новая школа в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Юрий Слюсарь/Telegram
Новая школа в микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил направить 400 миллионов рублей на оснащение новой школы в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону, сообщает правительство региона.
Новое учебное заведение уже передали муниципалитету, заключен договор аренды.
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"По распоряжению главы донского региона из областного бюджета направлено свыше 400 миллионов рублей на оснащение новой школы на 1600 мест в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для только что построенного учебного заведения будет закуплено оборудование, мебель, оргтехника, спортивный инвентарь.
Кроме того, по итогам рабочих поездок в города и районы Ростовской области врио губернатора региона принял решение выделить бюджетные средства на обновление ряда других социальных объектов.
Так, более 35 миллионов рублей будет направлено на капитальный ремонт школы в хуторе Александровский Аксайского района, а также на замену окон и дверей в четырёх школах Белокалитвинского района и детском саду №8 в Белой Калитве. Еще более 15 миллионов рублей пойдет на оснащение Дворца спорта в Гуково.
Также около 17 миллионов рублей предусмотрено на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт культурно-досугового центра в слободе Большая Орловка Мартыновского района и Сальского музея имени народного художника В.К. Нечитайло.
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Ростовская областьРостовская областьРостовРостов-на-ДонуЮрий Слюсарь
 
 
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