https://ria.ru/20250707/rostov-2027597037.html

Свыше 400 млн рублей направят на оснащение новой школы в Ростове

Свыше 400 млн рублей направят на оснащение новой школы в Ростове - РИА Новости, 07.07.2025

Свыше 400 млн рублей направят на оснащение новой школы в Ростове

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил направить 400 миллионов рублей на оснащение новой школы в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону,... РИА Новости, 07.07.2025

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил направить 400 миллионов рублей на оснащение новой школы в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону, сообщает правительство региона. Новое учебное заведение уже передали муниципалитету, заключен договор аренды. "По распоряжению главы донского региона из областного бюджета направлено свыше 400 миллионов рублей на оснащение новой школы на 1600 мест в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении. Уточняется, что для только что построенного учебного заведения будет закуплено оборудование, мебель, оргтехника, спортивный инвентарь. Кроме того, по итогам рабочих поездок в города и районы Ростовской области врио губернатора региона принял решение выделить бюджетные средства на обновление ряда других социальных объектов. Так, более 35 миллионов рублей будет направлено на капитальный ремонт школы в хуторе Александровский Аксайского района, а также на замену окон и дверей в четырёх школах Белокалитвинского района и детском саду №8 в Белой Калитве. Еще более 15 миллионов рублей пойдет на оснащение Дворца спорта в Гуково. Также около 17 миллионов рублей предусмотрено на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт культурно-досугового центра в слободе Большая Орловка Мартыновского района и Сальского музея имени народного художника В.К. Нечитайло.

https://ria.ru/20250704/rostov-2027209873.html

https://ria.ru/20250702/ekonomika-2026834861.html

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ростовская область, ростов, ростов-на-дону, юрий слюсарь