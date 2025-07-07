Рейтинг@Mail.ru
Россияне не обращались в генконсульство из-за наводнения в Техасе - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 07.07.2025 (обновлено: 20:27 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/rossijane-2027773203.html
Россияне не обращались в генконсульство из-за наводнения в Техасе
Россияне не обращались в генконсульство из-за наводнения в Техасе - РИА Новости, 07.07.2025
Россияне не обращались в генконсульство из-за наводнения в Техасе
Российские граждане не обращались в генконсульство РФ в Хьюстоне в штате Техас в связи с масштабным наводнением в регионе, сообщили РИА Новости в российском... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T20:26:00+03:00
2025-07-07T20:27:00+03:00
в мире
техас
сша
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027345593_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_930acecb19bddf7c305a0bc0b17ef8c3.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 7 июл - РИА Новости, Алексей Алексеев. Российские граждане не обращались в генконсульство РФ в Хьюстоне в штате Техас в связи с масштабным наводнением в регионе, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве. Ранее национальная метеорологическая служба США в соцсети Х написала о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более 500 тысяч человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением". Президент США Дональд Трамп 6 июля объявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе. "Российские граждане в генконсульство в связи с наводнением в Техасе не обращались", - сказали агентству в российской дипмиссии.
https://ria.ru/20250706/tramp-2027529494.html
техас
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027345593_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26b47112b80c57d656a870796528c908.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, сша, россия, дональд трамп
В мире, Техас, США, Россия, Дональд Трамп
Россияне не обращались в генконсульство из-за наводнения в Техасе

Российские граждане не обращались в генконсульство из-за наводнения в Техасе

© AP Photo / Eric GayНаводнение в Керрвилле, Техас
Наводнение в Керрвилле, Техас - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Eric Gay
Наводнение в Керрвилле, Техас
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 7 июл - РИА Новости, Алексей Алексеев. Российские граждане не обращались в генконсульство РФ в Хьюстоне в штате Техас в связи с масштабным наводнением в регионе, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.
Ранее национальная метеорологическая служба США в соцсети Х написала о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более 500 тысяч человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением". Президент США Дональд Трамп 6 июля объявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе.
"Российские граждане в генконсульство в связи с наводнением в Техасе не обращались", - сказали агентству в российской дипмиссии.
Кадры начала наводнения в штате Техас - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Трамп ввел режим бедствия в округе Керр штата Техас
6 июля, 19:10
 
В миреТехасСШАРоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала