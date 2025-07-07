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Россияне не обращались в генконсульство из-за наводнения в Техасе

Россияне не обращались в генконсульство из-за наводнения в Техасе - РИА Новости, 07.07.2025

Россияне не обращались в генконсульство из-за наводнения в Техасе

Российские граждане не обращались в генконсульство РФ в Хьюстоне в штате Техас в связи с масштабным наводнением в регионе, сообщили РИА Новости в российском... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T20:26:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 7 июл - РИА Новости, Алексей Алексеев. Российские граждане не обращались в генконсульство РФ в Хьюстоне в штате Техас в связи с масштабным наводнением в регионе, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве. Ранее национальная метеорологическая служба США в соцсети Х написала о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более 500 тысяч человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением". Президент США Дональд Трамп 6 июля объявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе. "Российские граждане в генконсульство в связи с наводнением в Техасе не обращались", - сказали агентству в российской дипмиссии.

https://ria.ru/20250706/tramp-2027529494.html

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в мире, техас, сша, россия, дональд трамп