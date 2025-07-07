https://ria.ru/20250707/rossija-2027633674.html

Россия и Венгрия открыто защищают своих соотечественников, заявил Лавров

Россия и Венгрия открыто защищают своих соотечественников, заявил Лавров - РИА Новости, 07.07.2025

Россия и Венгрия открыто защищают своих соотечественников, заявил Лавров

Различные этнические группы Украины испытали на себе насильственную украинизацию, в том числе русские и венгры, но сегодня Россия и Венгрия открыто возвышают... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:24:00+03:00

2025-07-07T12:24:00+03:00

2025-07-07T12:24:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Различные этнические группы Украины испытали на себе насильственную украинизацию, в том числе русские и венгры, но сегодня Россия и Венгрия открыто возвышают голос в защиту своих соотечественников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Киевский режим объявил войну русскому языку и русской культуре. В нарушение конституции Украины и международных обязательств Киева в области защиты прав человека и нацменьшинств были приняты законы, запрещающие использование русского языка в сфере образования, науки, культуры, СМИ, рекламе, обслуживании и даже быту", - сказал он в интервью венгерской газете "Magyar Nemzet". Министр добавил, что этнические русские, отказавшиеся отречься от своих предков и традиций, подверглись тотальной дискриминации. "Насильственную украинизацию испытали на себе и другие этнические группы, включая венгерскую, румынскую, польскую, болгарскую, армянскую, белорусскую, греческую. В Будапеште об этом прекрасно знают. Сегодня Россия и Венгрия открыто возвышают голос в защиту своих соотечественников. Мы можем объединить усилия на этом направлении", - отметил Лавров. Он пояснил, что помимо расистских и дискриминационных действий киевского режима в отношении всего русского на Украине, другой причиной конфликта на Украине стала многолетняя экспансия НАТО на восток, сопряженная с превращением Украины в военный плацдарм для сдерживания России. "Оборонительным союзом, как заявляют руководители стран НАТО, Североатлантический альянс давно не является. Военные авантюры в Югославии, Ираке и Ливии невозможно объяснить стремлением защитить территорию государств-членов. От кого там оборонялись страны НАТО? Кто на них нападал? Поэтому появление натовских баз на Украине и втягивание ее самой в воинствующий альянс представляет непосредственную угрозу нашей национальной безопасности", - заключил он.

https://ria.ru/20250606/lavrov-2021240157.html

https://ria.ru/20250706/ukraina-2027508806.html

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в мире, украина, россия, венгрия, сергей лавров