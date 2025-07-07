Россия и Венгрия открыто защищают своих соотечественников, заявил Лавров
Лавров: Россия и Венгрия открыто возвышают голос в защиту русских и венгров
Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Различные этнические группы Украины испытали на себе насильственную украинизацию, в том числе русские и венгры, но сегодня Россия и Венгрия открыто возвышают голос в защиту своих соотечественников, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Киевский режим объявил войну русскому языку и русской культуре. В нарушение конституции Украины и международных обязательств Киева в области защиты прав человека и нацменьшинств были приняты законы, запрещающие использование русского языка в сфере образования, науки, культуры, СМИ, рекламе, обслуживании и даже быту", - сказал он в интервью венгерской газете "Magyar Nemzet".
Министр добавил, что этнические русские, отказавшиеся отречься от своих предков и традиций, подверглись тотальной дискриминации.
"Насильственную украинизацию испытали на себе и другие этнические группы, включая венгерскую, румынскую, польскую, болгарскую, армянскую, белорусскую, греческую. В Будапеште об этом прекрасно знают. Сегодня Россия и Венгрия открыто возвышают голос в защиту своих соотечественников. Мы можем объединить усилия на этом направлении", - отметил Лавров.
Он пояснил, что помимо расистских и дискриминационных действий киевского режима в отношении всего русского на Украине, другой причиной конфликта на Украине стала многолетняя экспансия НАТО на восток, сопряженная с превращением Украины в военный плацдарм для сдерживания России.
"Оборонительным союзом, как заявляют руководители стран НАТО, Североатлантический альянс давно не является. Военные авантюры в Югославии, Ираке и Ливии невозможно объяснить стремлением защитить территорию государств-членов. От кого там оборонялись страны НАТО? Кто на них нападал? Поэтому появление натовских баз на Украине и втягивание ее самой в воинствующий альянс представляет непосредственную угрозу нашей национальной безопасности", - заключил он.