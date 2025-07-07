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Экс-замглавы Росгвардии получил 66 миллионов рублей взяток

Экс-замглавы Росгвардии получил 66 миллионов рублей взяток - РИА Новости, 07.07.2025

Экс-замглавы Росгвардии получил 66 миллионов рублей взяток

Бывший первый замдиректора Росгвардии Виктор Стригунов, по данным следствия, получил от бизнесменов более 66 миллионов рублей взяток за покровительство при... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:58:00+03:00

2025-07-07T16:58:00+03:00

2025-07-07T16:58:00+03:00

происшествия

россия

кемеровская область

светлана петренко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бывший первый замдиректора Росгвардии Виктор Стригунов, по данным следствия, получил от бизнесменов более 66 миллионов рублей взяток за покровительство при выполнении госконтрактов, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Следствие выяснило, что в 2014 году Стригунов, контролируя многомиллионный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области, дал указание на его реализацию, несмотря на существующие ограничения. В результате проект не был завершен, что нанесло ущерб государству в размере более двух миллиардов рублей. "Кроме того, в 2012-2014 годах Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки в сумме свыше 66 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении многомиллионных государственных контрактов на выполнение строительных работ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250621/istochnik-2024512735.html

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происшествия, россия, кемеровская область, светлана петренко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)