Рейтинг@Mail.ru
Все российские аэропорты работают штатно - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 07.07.2025 (обновлено: 10:56 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/rosaviatsiya-2027597388.html
Все российские аэропорты работают штатно
Все российские аэропорты работают штатно - РИА Новости, 07.07.2025
Все российские аэропорты работают штатно
Все аэропорты в России работают штатно, принимают и отправляют рейсы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:58:00+03:00
2025-07-07T10:56:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027587362_0:202:2920:1845_1920x0_80_0_0_68f22f95ed7c181754686409c8505a19.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Все аэропорты в России работают штатно, принимают и отправляют рейсы, сообщила Росавиация."Сейчас все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250707/cheljabinsk-2027594407.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027587362_96:0:2825:2047_1920x0_80_0_0_ef2b9ac9a69859c8764f22300f738ea6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, россия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Россия
Все российские аэропорты работают штатно

Росавиация: все российские аэропорты работают штатно

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОбстановка в аэропорту Шереметьево. 6 июля 2025
Обстановка в аэропорту Шереметьево. 6 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Обстановка в аэропорту Шереметьево. 6 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Все аэропорты в России работают штатно, принимают и отправляют рейсы, сообщила Росавиация.
"Сейчас все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы", - говорится в сообщении.
Международный аэропорт Челябинск - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Челябинске задержали вылет девяти авиарейсов
Вчера, 09:43
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала