https://ria.ru/20250707/rosaviatsiya-2027597388.html

Все российские аэропорты работают штатно

Все российские аэропорты работают штатно - РИА Новости, 07.07.2025

Все российские аэропорты работают штатно

Все аэропорты в России работают штатно, принимают и отправляют рейсы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:58:00+03:00

2025-07-07T09:58:00+03:00

2025-07-07T10:56:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

россия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Все аэропорты в России работают штатно, принимают и отправляют рейсы, сообщила Росавиация."Сейчас все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250707/cheljabinsk-2027594407.html

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2025

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, россия