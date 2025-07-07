https://ria.ru/20250707/rosaviatsiya-2027597388.html
Все российские аэропорты работают штатно
Все российские аэропорты работают штатно - РИА Новости, 07.07.2025
Все российские аэропорты работают штатно
Все аэропорты в России работают штатно, принимают и отправляют рейсы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:58:00+03:00
2025-07-07T09:58:00+03:00
2025-07-07T10:56:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Все аэропорты в России работают штатно, принимают и отправляют рейсы, сообщила Росавиация."Сейчас все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250707/cheljabinsk-2027594407.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, россия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Россия
Все российские аэропорты работают штатно
Росавиация: все российские аэропорты работают штатно