https://ria.ru/20250707/rjazan-2027781076.html
Пожарные и медики приехали на место взрыва в Рязани спустя несколько минут
Пожарные и медики приехали на место взрыва в Рязани спустя несколько минут - РИА Новости, 07.07.2025
Пожарные и медики приехали на место взрыва в Рязани спустя несколько минут
Пожарные и скорая медицинская помощь приехали на место взрыва в Рязани спустя пару минут после ЧП, рассказала РИА Новости сотрудница расположенного рядом... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T21:19:00+03:00
2025-07-07T21:19:00+03:00
2025-07-07T21:19:00+03:00
происшествия
рязань
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Пожарные и скорая медицинская помощь приехали на место взрыва в Рязани спустя пару минут после ЧП, рассказала РИА Новости сотрудница расположенного рядом заведения общественного питания Александра. "Мы сидели в заведении, работали... слышим хлопок, выбегаем на улицу и спустя пару минут уже пожарные приезжают и скорая. Это все, что я видела", - рассказала Александра. По ее словам, паники в районе места ЧП не было. Оперштаб Рязанской области сообщал, что около 18.00 мск на улице Соборной в Рязани, предварительно, в здании лаунж-бара произошёл взрыв. Один человек погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет. По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж. Как передает корреспондент РИА Новости, участок в непосредственной близости от здания, где произошел взрыв, оцеплен сигнальной лентой, дежурят сотрудники Росгвардии и полиции. Ситуация спокойная, расположенные рядом заведения общественного питания, а также торговый центр продолжают работу.
https://ria.ru/20250707/ryazan-2027772067.html
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происшествия, рязань, рязанская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Рязань, Рязанская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Пожарные и медики приехали на место взрыва в Рязани спустя несколько минут
Пожарные и скорая приехали на место взрыва в Рязани спустя пару минут после ЧП