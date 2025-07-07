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Следователи устанавливают обстоятельства взрыва в Рязани

Следователи устанавливают обстоятельства взрыва в Рязани - РИА Новости, 07.07.2025

Следователи устанавливают обстоятельства взрыва в Рязани

Следователи устанавливают обстоятельства взрыва на улице Соборной в Рязани, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T20:12:00+03:00

2025-07-07T20:12:00+03:00

2025-07-07T20:12:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 7 июл – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства взрыва на улице Соборной в Рязани, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в своем Telegram-канале. Как сообщил оперативный штаб Рязанской области, в понедельник около 18.00 мск в Рязани, предварительно, в здании лаунж-бара произошёл взрыв из-за неосторожного обращения с боевой гранатой, которую приняли за муляж. Один человек погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. "На месте происшествия, произошедшего 7 июля 2025 года на улице Соборной города Рязани, работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Рязанской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе СУСК России Рязанской области. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, организована проверка по информации о происшествии. "Прокуратура Советского района города Рязани организовала проверку по информации о происшествии, произошедшем в одном из кафе на улице Соборной. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего", - написала пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

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происшествия, здоровье - общество, рязань, россия, рязанская область, следственный комитет россии (ск рф)