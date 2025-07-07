https://ria.ru/20250707/rets-2027704317.html

Региональные компании продолжают получать сертификат "Сделано в России"

Региональные компании продолжают получать сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 07.07.2025

Региональные компании продолжают получать сертификат "Сделано в России"

Сертификатом "Сделано в России" отмечены уже 22 компании Томской области, среди них представлены предприятия различных секторов, включая производство... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:31:00+03:00

2025-07-07T16:31:00+03:00

2025-07-07T16:31:00+03:00

технологии

россия

томская область

иран

российский экспортный центр (рэц)

снг

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сертификатом "Сделано в России" отмечены уже 22 компании Томской области, среди них представлены предприятия различных секторов, включая производство сельскохозяйственной и химической продукции, электроприборов, микроэлектроники, продуктов питания, осветительного оборудования, алкоголя и косметики, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Так, индивидуальный предприниматель Малахова Елена Валерьевна, создательница авторского бренда развивающих игр из дерева "Игры леса", из Томской области получила сертификат соответствия "Сделано в России" от Российского экспортного центра", - говорится в сообщении.Сертификат "Сделано в России" был получен на всю линейку продукции. "Игры леса" - это молодой проект по производству деревянных игр премиального качества с акцентом на экологичность и развивающий потенциал.С момента своего основания компания прошла путь от запуска развлекательной линейки до разработки образовательных игр, предназначенных как для школьников (по математике, географии, языкам), так и для дошкольников. Бренд активно сотрудничает с образовательными и досуговыми учреждениями, а также разрабатывает игры под задачи общественных организаций и коммерческих компаний."В эпоху цифровых технологий мы предлагаем нечто редкое - подлинную связь с природой через игровой опыт. Каждый наш продукт - это тщательно продуманный симбиоз экологичных материалов, авторского дизайна, оригинальных игровых механик и образовательного ресурса. В отличие от серийного производства, наши игры создаются вручную - с душой и вниманием к деталям. Именно поэтому они не только радуют детей и взрослых, но и помогают нам уверенно выделяться на российском рынке", - рассказывает основательница бренда Елена Малахова, ее слова приводятся в сообщении.Хотя на данный момент экспортных поставок у "Игры леса" нет, компания планомерно готовится к выходу на международные рынки при поддержке РЭЦ. До сотрудничества с центром "Игры леса" сталкивались с типичными проблемами новичков в экспорте: отсутствием опыта, незнанием требований зарубежных рынков (сертификация, упаковка) и трудностями в поиске дистрибьюторов.В рамках работы с РЭЦ "Игры леса" уже получили консультации по вопросам интеллектуальной собственности. Кроме того, ведется работа по поиску потенциальных покупателей. В текущем году компания использовала сервис на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" для получения товарно-странового отчета.Также сертификат получило предприятие из Краснодарского края ЗАО "Кропоткинский завод МИССП". Сертификат был присвоен современному выдувному автомату А-12000-8 - машине нового поколения, предназначенной для производства высококачественной ПЭТ-тары.Предприятие прошло долгий путь развития: изначально завод специализировался на оборудовании для "Минмонтажспецстроя", с 1994 года освоил производство технологического оборудования для пищевой промышленности, а с 1998 года начал выпуск полуавтоматического выдувного оборудования для ПЭТ-тары. С 2000 года завод выпускает автоматические выдувные машины, а с 2012 года поставляет комплексные решения для автоматизированных линий розлива воды, напитков и масел. В последние годы линейка продукции расширилась, включив инновационные выдувные автоматы и этикетировочные машины с производительностью до 12 тысяч изделий в час."Получение сертификата "Сделано в России" - важный этап для нас. Этот знак качества помогает подтвердить надежность и конкурентоспособность нашего оборудования на международных рынках. Мы уверены, что экспорт - это не только дополнительный канал сбыта, но и мощный стимул для технологического развития. Государственная поддержка, в частности со стороны Российского экспортного центра, играет ключевую роль в том, чтобы российские предприятия могли успешно конкурировать на мировом рынке", - говорит директор ЗАО "Кропоткинский завод МиССП" Сергей Чиженко, его слова приводятся в сообщении.На сегодняшний день продукция завода экспортируется в Иран, Турцию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Армению. Наибольший спрос наблюдается в Казахстане и Иране, где активно развивается пищевая промышленность и растет потребность в современном оборудовании. В ближайших планах компании - выход на рынки Юго-Западной Азии, Южной Америки и Африки."Наш выдувной автомат А-12000-8 сочетает высокую производительность, энергоэффективность и точность работы, что делает его востребованным как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. Сертификат "Сделано в России" - это не просто знак, это символ доверия, который открывает новые возможности для продвижения и участия в международных тендерах", - отмечает Сергей Чиженко.Также сертификацию "Сделано в России" прошел хабаровский бренд Siesta Coffee. Компания выпускает ферментированный кофе с добавлением ягод дальневосточного лимонника, шиповника и черной смородины предлагает уникальные вкусовые сочетания, которые выделяют этот продукт на рынке. Производитель выпускает кофе в различных форматах - зерновом, капсульном, в дрип-пакетах, а также предлагает халяльные варианты и корпоративные линейки под собственными торговыми марками.С момента запуска в 2013 году объем производства вырос с 1 до 15 тонн в месяц. Сегодня кофе поставляется по всей России и странам СНГ, а в ближайших планах - расширение экспорта на рынки Китая и Ближнего Востока.В РЭЦ напомнили, что знак "Сделано в России" является официальным знаком качества, подтверждающим высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной в РФ. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны РЭЦ. Все, что необходимо сделать, - это подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сгенерированную анкету. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ. Координирует программу "Сделано в России" в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг РФ, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на РЭЦ.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250704/rets--2027195482.html

https://ria.ru/20250703/rets--2027013568.html

https://ria.ru/20250703/roseksimbank--2026925023.html

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технологии, россия, томская область, иран, российский экспортный центр (рэц), снг, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика