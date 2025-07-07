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Исторический музей приступил к реставрации двух портретов Петра Великого - РИА Новости, 07.07.2025
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Музейные маршруты России
 
16:54 07.07.2025 (обновлено: 17:03 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/restavratsiya-2027712192.html
Исторический музей приступил к реставрации двух портретов Петра Великого
Исторический музей приступил к реставрации двух портретов Петра Великого - РИА Новости, 07.07.2025
Исторический музей приступил к реставрации двух портретов Петра Великого
Исторический музей приступил к реставрации двух ценнейших портретов Петра Великого - "Петр I в Саардаме" Густава Вапперса и "Портрет Петра I" неизвестного... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:54:00+03:00
2025-07-07T17:03:00+03:00
музейные маршруты россии
петр i
алексей левыкин
голландия
николай i
исторический музей
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Исторический музей приступил к реставрации двух ценнейших портретов Петра Великого - "Петр I в Саардаме" Густава Вапперса и "Портрет Петра I" неизвестного художника, работы займут около полутора лет, после чего произведения будут помещены в постоянную экспозицию музея, сообщили в пресс-службе ГИМа."Благодаря поддержке благотворительного фонда "Транссоюз", который более 10 лет помогает Историческому музею проводить масштабную реставрацию особо ценных памятников собрания, два ценнейших произведения исторической живописи обретут новую жизнь и войдут в экспозиционную и издательскую деятельность музея. После реставрации, которая займет около полутора лет, картины будут размещены в постоянной экспозиции Исторического музея", - приводятся слова генерального директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина.На картине "Петр I в Саардаме" представлена работа на верфях в Голландии, когда император учился строительству кораблей во время Великого посольства 1697–1698 годов, отметили в пресс-службе. Автором картины стал знаменитый европейский живописец середины XIX века Густав Вапперс - один из основоположников Бельгийской школы живописи. Картина получила широкую известность еще в XIX веке, благодаря сделанным с нее литографиям. В музей она поступила в 1927 году, имея серьезные проблемы сохранности, после чего были проведены только консервационные мероприятия, поэтому картина не экспонировалась уже более 100 лет.Портрет императора Петра I работы неизвестного художника первой четверти XVIII века поступил в собрание Исторического музея в 1924 году, рассказали в ГИМе. Холст прорван в десяти местах, а на обороте портрета семь заплат, три вертикальных шва, кроме того, портрет имеет мелкие трещины.Реставрация портретов проходит в рамках долгосрочной программы Исторического музея "Возрождая утраченное", в ходе которой благодаря поддержке меценатов и спонсоров появляется шанс спасти музейные шедевры, требующие дорогостоящей реставрации, напомнили в пресс-службе. За последние годы в рамках этой программы прошли реставрацию ряд произведений древнерусской живописи, находящихся в Покровском соборе, ценные предметы из ризницы Новодевичьего монастыря, портрет императора Николая I работы Джорджа Доу, коллекция русских головных уборов, деревянных брачных венцов из собрания Исторического музея.
https://ria.ru/20250701/deynkarestavratsiya-2026465014.html
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петр i, алексей левыкин, голландия, николай i, исторический музей
Музейные маршруты России, Петр I, Алексей Левыкин, Голландия, Николай I, Исторический музей
Исторический музей приступил к реставрации двух портретов Петра Великого

Реставрация двух портретов Петра I в Историческом музее займет около 1,5 лет

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного исторического музеяРеставрация
Реставрация - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного исторического музея
Реставрация
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Исторический музей приступил к реставрации двух ценнейших портретов Петра Великого - "Петр I в Саардаме" Густава Вапперса и "Портрет Петра I" неизвестного художника, работы займут около полутора лет, после чего произведения будут помещены в постоянную экспозицию музея, сообщили в пресс-службе ГИМа.
"Благодаря поддержке благотворительного фонда "Транссоюз", который более 10 лет помогает Историческому музею проводить масштабную реставрацию особо ценных памятников собрания, два ценнейших произведения исторической живописи обретут новую жизнь и войдут в экспозиционную и издательскую деятельность музея. После реставрации, которая займет около полутора лет, картины будут размещены в постоянной экспозиции Исторического музея", - приводятся слова генерального директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина.
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На картине "Петр I в Саардаме" представлена работа на верфях в Голландии, когда император учился строительству кораблей во время Великого посольства 1697–1698 годов, отметили в пресс-службе. Автором картины стал знаменитый европейский живописец середины XIX века Густав Вапперс - один из основоположников Бельгийской школы живописи. Картина получила широкую известность еще в XIX веке, благодаря сделанным с нее литографиям. В музей она поступила в 1927 году, имея серьезные проблемы сохранности, после чего были проведены только консервационные мероприятия, поэтому картина не экспонировалась уже более 100 лет.
Портрет императора Петра I работы неизвестного художника первой четверти XVIII века поступил в собрание Исторического музея в 1924 году, рассказали в ГИМе. Холст прорван в десяти местах, а на обороте портрета семь заплат, три вертикальных шва, кроме того, портрет имеет мелкие трещины.
Реставрация портретов проходит в рамках долгосрочной программы Исторического музея "Возрождая утраченное", в ходе которой благодаря поддержке меценатов и спонсоров появляется шанс спасти музейные шедевры, требующие дорогостоящей реставрации, напомнили в пресс-службе. За последние годы в рамках этой программы прошли реставрацию ряд произведений древнерусской живописи, находящихся в Покровском соборе, ценные предметы из ризницы Новодевичьего монастыря, портрет императора Николая I работы Джорджа Доу, коллекция русских головных уборов, деревянных брачных венцов из собрания Исторического музея.
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Музейные маршруты РоссииПетр IАлексей ЛевыкинГолландияНиколай IИсторический музей
 
 
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