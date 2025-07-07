https://ria.ru/20250707/restavratsiya-2027712192.html

Исторический музей приступил к реставрации двух портретов Петра Великого

Исторический музей приступил к реставрации двух портретов Петра Великого - РИА Новости, 07.07.2025

Исторический музей приступил к реставрации двух портретов Петра Великого

Исторический музей приступил к реставрации двух ценнейших портретов Петра Великого - "Петр I в Саардаме" Густава Вапперса и "Портрет Петра I" неизвестного... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:54:00+03:00

2025-07-07T16:54:00+03:00

2025-07-07T17:03:00+03:00

музейные маршруты россии

петр i

алексей левыкин

голландия

николай i

исторический музей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027707253_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_c5151a8c81c82fa95c20f83568cd1172.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Исторический музей приступил к реставрации двух ценнейших портретов Петра Великого - "Петр I в Саардаме" Густава Вапперса и "Портрет Петра I" неизвестного художника, работы займут около полутора лет, после чего произведения будут помещены в постоянную экспозицию музея, сообщили в пресс-службе ГИМа."Благодаря поддержке благотворительного фонда "Транссоюз", который более 10 лет помогает Историческому музею проводить масштабную реставрацию особо ценных памятников собрания, два ценнейших произведения исторической живописи обретут новую жизнь и войдут в экспозиционную и издательскую деятельность музея. После реставрации, которая займет около полутора лет, картины будут размещены в постоянной экспозиции Исторического музея", - приводятся слова генерального директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина.На картине "Петр I в Саардаме" представлена работа на верфях в Голландии, когда император учился строительству кораблей во время Великого посольства 1697–1698 годов, отметили в пресс-службе. Автором картины стал знаменитый европейский живописец середины XIX века Густав Вапперс - один из основоположников Бельгийской школы живописи. Картина получила широкую известность еще в XIX веке, благодаря сделанным с нее литографиям. В музей она поступила в 1927 году, имея серьезные проблемы сохранности, после чего были проведены только консервационные мероприятия, поэтому картина не экспонировалась уже более 100 лет.Портрет императора Петра I работы неизвестного художника первой четверти XVIII века поступил в собрание Исторического музея в 1924 году, рассказали в ГИМе. Холст прорван в десяти местах, а на обороте портрета семь заплат, три вертикальных шва, кроме того, портрет имеет мелкие трещины.Реставрация портретов проходит в рамках долгосрочной программы Исторического музея "Возрождая утраченное", в ходе которой благодаря поддержке меценатов и спонсоров появляется шанс спасти музейные шедевры, требующие дорогостоящей реставрации, напомнили в пресс-службе. За последние годы в рамках этой программы прошли реставрацию ряд произведений древнерусской живописи, находящихся в Покровском соборе, ценные предметы из ризницы Новодевичьего монастыря, портрет императора Николая I работы Джорджа Доу, коллекция русских головных уборов, деревянных брачных венцов из собрания Исторического музея.

https://ria.ru/20250701/deynkarestavratsiya-2026465014.html

https://ria.ru/20250624/muzeykazachestva-2025066634.html

голландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петр i, алексей левыкин, голландия, николай i, исторический музей