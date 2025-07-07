https://ria.ru/20250707/rebenok-2027687392.html
В Туве более 150 человек ищут пропавшего ребенка
В Туве более 150 человек ищут пропавшего ребенка - РИА Новости, 07.07.2025
В Туве более 150 человек ищут пропавшего ребенка
Более 150 человек ищут трехлетнего мальчика, который потерялся в трех километрах от чабанской стоянки в Туве, на месте развернут оперативный штаб, сообщил глава РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:46:00+03:00
2025-07-07T15:46:00+03:00
2025-07-07T15:51:00+03:00
происшествия
дзун-хемчикский район
россия
республика тыва
владислав ховалыг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Более 150 человек ищут трехлетнего мальчика, который потерялся в трех километрах от чабанской стоянки в Туве, на месте развернут оперативный штаб, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. Ранее в республиканском управлении МЧС сообщали о том, что ребёнок вместе с сестрой ушёл от чабанской стоянки, находящейся в четырех километрах от села Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского района. Девочка вернулась на стоянку, чтобы привязать лошадь, но, придя на прежнее место, ребенка не нашла. "Более 150 человек к этой минуте участвуют в поисках 3-летнего Сылдыс-Хаана в Дзун-Хемчике. Малыш пропал вчера в местечке Эл-Бажы в четырех километрах от села Элдиг-Хем. На месте разбит оперативный штаб. По моему поручению координацией на месте занимается председатель администрации кожууна Айдыс Куулар", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале. По словам Ховалыга, на месте работают спасатели и специалисты из разных служб, в том числе кинологи МВД Тувы. Местность также будет проверяться квадрокоптерами. "Помогают местные добровольцы, а также из соседнего Барун-Хемчика. На место также едут волонтеры от минмолодежи Тувы. Прогноз погоды на ближайшие дни благоприятный, но ночами в таежной и гористой местности все же прохладно, поэтому необходимо направить все усилия для ускорения поисков", - подчеркнул глава региона. Ранее утром в республиканском управлении МЧС сообщали, что аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Тыва в составе 30 человек и 4 единиц техники выехала в Дзун-Хемчикский район на поиски трехлетнего мальчика.
https://ria.ru/20250406/malchik-2009702745.html
https://ria.ru/20250527/rebenok-2019442083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дзун-хемчикский район, россия, республика тыва, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дзун-Хемчикский район, Россия, Республика Тыва, Владислав Ховалыг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Туве более 150 человек ищут пропавшего ребенка
Более 150 человек ищут пропавшего с чабанской стоянки в Туве 3-летнего мальчика
КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Более 150 человек ищут трехлетнего мальчика, который потерялся в трех километрах от чабанской стоянки в Туве, на месте развернут оперативный штаб, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
Ранее в республиканском управлении МЧС сообщали о том, что ребёнок вместе с сестрой ушёл от чабанской стоянки, находящейся в четырех километрах от села Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского района. Девочка вернулась на стоянку, чтобы привязать лошадь, но, придя на прежнее место, ребенка не нашла.
"Более 150 человек к этой минуте участвуют в поисках 3-летнего Сылдыс-Хаана в Дзун-Хемчике. Малыш пропал вчера в местечке Эл-Бажы в четырех километрах от села Элдиг-Хем. На месте разбит оперативный штаб. По моему поручению координацией на месте занимается председатель администрации кожууна Айдыс Куулар", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале
.
По словам Ховалыга, на месте работают спасатели и специалисты из разных служб, в том числе кинологи МВД Тувы. Местность также будет проверяться квадрокоптерами.
"Помогают местные добровольцы, а также из соседнего Барун-Хемчика. На место также едут волонтеры от минмолодежи Тувы. Прогноз погоды на ближайшие дни благоприятный, но ночами в таежной и гористой местности все же прохладно, поэтому необходимо направить все усилия для ускорения поисков", - подчеркнул глава региона.
Ранее утром в республиканском управлении МЧС сообщали, что аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Тыва в составе 30 человек и 4 единиц техники выехала в Дзун-Хемчикский район на поиски трехлетнего мальчика.