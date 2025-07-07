https://ria.ru/20250707/rebenok-2027687392.html

В Туве более 150 человек ищут пропавшего ребенка

В Туве более 150 человек ищут пропавшего ребенка - РИА Новости, 07.07.2025

В Туве более 150 человек ищут пропавшего ребенка

Более 150 человек ищут трехлетнего мальчика, который потерялся в трех километрах от чабанской стоянки в Туве, на месте развернут оперативный штаб, сообщил глава РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:46:00+03:00

2025-07-07T15:46:00+03:00

2025-07-07T15:51:00+03:00

происшествия

дзун-хемчикский район

россия

республика тыва

владислав ховалыг

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 7 июл – РИА Новости. Более 150 человек ищут трехлетнего мальчика, который потерялся в трех километрах от чабанской стоянки в Туве, на месте развернут оперативный штаб, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. Ранее в республиканском управлении МЧС сообщали о том, что ребёнок вместе с сестрой ушёл от чабанской стоянки, находящейся в четырех километрах от села Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского района. Девочка вернулась на стоянку, чтобы привязать лошадь, но, придя на прежнее место, ребенка не нашла. "Более 150 человек к этой минуте участвуют в поисках 3-летнего Сылдыс-Хаана в Дзун-Хемчике. Малыш пропал вчера в местечке Эл-Бажы в четырех километрах от села Элдиг-Хем. На месте разбит оперативный штаб. По моему поручению координацией на месте занимается председатель администрации кожууна Айдыс Куулар", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале. По словам Ховалыга, на месте работают спасатели и специалисты из разных служб, в том числе кинологи МВД Тувы. Местность также будет проверяться квадрокоптерами. "Помогают местные добровольцы, а также из соседнего Барун-Хемчика. На место также едут волонтеры от минмолодежи Тувы. Прогноз погоды на ближайшие дни благоприятный, но ночами в таежной и гористой местности все же прохладно, поэтому необходимо направить все усилия для ускорения поисков", - подчеркнул глава региона. Ранее утром в республиканском управлении МЧС сообщали, что аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Тыва в составе 30 человек и 4 единиц техники выехала в Дзун-Хемчикский район на поиски трехлетнего мальчика.

https://ria.ru/20250406/malchik-2009702745.html

https://ria.ru/20250527/rebenok-2019442083.html

дзун-хемчикский район

россия

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дзун-хемчикский район, россия, республика тыва, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)