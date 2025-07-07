https://ria.ru/20250707/razoblacheniya-2026733399.html

Подобрались к самому Зеленскому: громкие разоблачения Анатолия Шария

Подобрались к самому Зеленскому: громкие разоблачения Анатолия Шария - РИА Новости, 07.07.2025

Подобрались к самому Зеленскому: громкие разоблачения Анатолия Шария

Целым рядом громких заявлений, связанных с коррупцией киевской власти, отметился в своем телеграмм-канале известный оппозиционный украинский блогер и политик... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:59:00+03:00

2025-07-07T13:59:00+03:00

2025-07-07T13:59:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Целым рядом громких заявлений, связанных с коррупцией киевской власти, отметился в своем телеграмм-канале известный оппозиционный украинский блогер и политик Анатолий Шарий.Во время, когда ТЦК бросают в жернова войны все новые человеческие жертвы, некоторые представители украинской власти успешно набивают свои карманы, с презрением и пренебрежением смотря на обычных граждан своей страны."Юное дарование" возглавила объединение предприятий ОПК на УкраинеВ руководящих кругах киевского режима засияла новая "звезда" — Екатерина Михалко, которой всего 24 года, возглавила объединение предприятий ОПК "Технологические силы Украины", отвечающие за экспорт оружия.В подчинении у молодой девушки оказалась контора, объединяющая ведущие частные предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые поставляют современные военные технологии украинской армии.Занимает Екатерина свой пост уже с августа 2023 года, занимает должность исполнительного директора этой же структуры.И, по мнению Анатолия Шария, дело тут совсем не в талантах "юного дарования", а в родственных связях.За карьерным взлетом Екатерины стоит ее папа Владимир Михалко, который имеет давние неформальные связи с советником главы Офиса президента Украины Сергеем Лещенко.А для лохов братва натягивает нелепые вышиванки"А для лохов тупорылых вся эта братва натягивает нелепые вышиванки и с „патриотическими“ рылами смотрят в объективы фотоаппаратов, прикладывая сальные пальцы к левым сторонам груди", — написал блогер в своем телеграмм-канале.24-летняя руководительница экспорта оружия не оставила выпад без внимания, ответив, что "пророссийские силы" организовали против нее компанию. Похоже, по мнению некоторых представителей украинского истеблишмента, любая дичь, которая творится в их стране, объясняется происками "пророссийских сил"."Тебя никто не заметил бы, не назначь тебя благодаря папе и дебилоидному тусовщику Лещенко на должность НЕАДЕКВАТНУЮ ни для твоего возраста, ни для твоего IQ", — среагировал Шарий в своем канале.Скандал вокруг "кошелька" ЗеленскогоНе обошел вниманием украинский оппозиционер и скандал вокруг министра национального единства страны Алексея Чернышова, к которому близко подобралось Национальное антикоррупционное бюро Украины."Это очень болезненная тема для Зеленского, потому что Чернышов не какой-то там министр, а один из ближайших „кошельков“ семьи… Чернышов очень близок с семьей Зеленского, их жены дружат и вместе посещают мероприятия. Это очень и очень близкий человек. НАБУ не удается контролировать. Сейчас Зеленский в полной ярости", — написал блогер в своем телеграмм-канале.Министр даже попытался скрыться за границей, но затем вернулся на Украину, вероятно, получив заверения от своего "высокопоставленного друга", что для него все кончится хорошо.Ярость ЗеленскогоПо словам Шария, сложившаяся ситуация привела в ярость президента Украины. Основная проблема для Зеленского в том, что НАБУ — это детище США. Американцы создавали бюро так, что их детективы независимы, и нынешний глава ведомства не может полностью контролировать свою службу."Для Зеленского тема крайне горячая. Поэтому… у него случилась истерика около недели назад с требованием распустить (!) НАБУ… Зеленский убирает НАБУ только по той причине, что НАБУ подобралось вплотную к самому Зеленскому. В частности, на Чернышове криптокошельки и другие активы „семьи“", — добавляет Шарий.При Верховной раде Украины сейчас создана комиссия по вопросам расследования возможных фактов коррупции в антикоррупционных органах.Хотя напрямую НАБУ не указано, однако комиссия задумана именно для того, чтобы уничтожить бюро, утверждает блогер.Для себя ванна с шампанским, для лохов оденем вышиванкиИ напоследок хочется вспомнить происшедший на днях концерт в одном из клубов Одессы украинского певца Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки.И на попавших в интернет кадрах видно, что люди веселятся, и в это время в толпу вносят ванную, заполненную бутылками дорогого шампанского.Что же, похоже, это страшная реальность нынешней Украины, когда кто-то купается в шампанском, пока "лохи бегают от ТЦК".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60