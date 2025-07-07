Подобрались к самому Зеленскому: громкие разоблачения Анатолия Шария
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Целым рядом громких заявлений, связанных с коррупцией киевской власти, отметился в своем телеграмм-канале известный оппозиционный украинский блогер и политик Анатолий Шарий.
Во время, когда ТЦК бросают в жернова войны все новые человеческие жертвы, некоторые представители украинской власти успешно набивают свои карманы, с презрением и пренебрежением смотря на обычных граждан своей страны.
"Юное дарование" возглавила объединение предприятий ОПК на Украине
В руководящих кругах киевского режима засияла новая "звезда" — Екатерина Михалко, которой всего 24 года, возглавила объединение предприятий ОПК "Технологические силы Украины", отвечающие за экспорт оружия.
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США
В подчинении у молодой девушки оказалась контора, объединяющая ведущие частные предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые поставляют современные военные технологии украинской армии.
Занимает Екатерина свой пост уже с августа 2023 года, занимает должность исполнительного директора этой же структуры.
И, по мнению Анатолия Шария, дело тут совсем не в талантах "юного дарования", а в родственных связях.
За карьерным взлетом Екатерины стоит ее папа Владимир Михалко, который имеет давние неформальные связи с советником главы Офиса президента Украины Сергеем Лещенко.
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время визита в США
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время визита в США
А для лохов братва натягивает нелепые вышиванки
"А для лохов тупорылых вся эта братва натягивает нелепые вышиванки и с „патриотическими“ рылами смотрят в объективы фотоаппаратов, прикладывая сальные пальцы к левым сторонам груди", — написал блогер в своем телеграмм-канале.
24-летняя руководительница экспорта оружия не оставила выпад без внимания, ответив, что "пророссийские силы" организовали против нее компанию. Похоже, по мнению некоторых представителей украинского истеблишмента, любая дичь, которая творится в их стране, объясняется происками "пророссийских сил".
Развитие ситуации в Киеве
"Тебя никто не заметил бы, не назначь тебя благодаря папе и дебилоидному тусовщику Лещенко на должность НЕАДЕКВАТНУЮ ни для твоего возраста, ни для твоего IQ", — среагировал Шарий в своем канале.
Скандал вокруг "кошелька" Зеленского
Не обошел вниманием украинский оппозиционер и скандал вокруг министра национального единства страны Алексея Чернышова, к которому близко подобралось Национальное антикоррупционное бюро Украины.
"Это очень болезненная тема для Зеленского, потому что Чернышов не какой-то там министр, а один из ближайших „кошельков“ семьи… Чернышов очень близок с семьей Зеленского, их жены дружат и вместе посещают мероприятия. Это очень и очень близкий человек. НАБУ не удается контролировать. Сейчас Зеленский в полной ярости", — написал блогер в своем телеграмм-канале.
© Getty Images / Thierry MonasseВице-премьер, министр национального единства Украины Алексей Чернышов
© Getty Images / Thierry Monasse
Вице-премьер, министр национального единства Украины Алексей Чернышов
Министр даже попытался скрыться за границей, но затем вернулся на Украину, вероятно, получив заверения от своего "высокопоставленного друга", что для него все кончится хорошо.
Ярость Зеленского
По словам Шария, сложившаяся ситуация привела в ярость президента Украины. Основная проблема для Зеленского в том, что НАБУ — это детище США. Американцы создавали бюро так, что их детективы независимы, и нынешний глава ведомства не может полностью контролировать свою службу.
"Для Зеленского тема крайне горячая. Поэтому… у него случилась истерика около недели назад с требованием распустить (!) НАБУ… Зеленский убирает НАБУ только по той причине, что НАБУ подобралось вплотную к самому Зеленскому. В частности, на Чернышове криптокошельки и другие активы „семьи“", — добавляет Шарий.
© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukВладимир Зеленский
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский
При Верховной раде Украины сейчас создана комиссия по вопросам расследования возможных фактов коррупции в антикоррупционных органах.
Хотя напрямую НАБУ не указано, однако комиссия задумана именно для того, чтобы уничтожить бюро, утверждает блогер.
Для себя ванна с шампанским, для лохов оденем вышиванки
И напоследок хочется вспомнить происшедший на днях концерт в одном из клубов Одессы украинского певца Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки.
И на попавших в интернет кадрах видно, что люди веселятся, и в это время в толпу вносят ванную, заполненную бутылками дорогого шампанского.
© СтрингерНародный артист Украины Андрей Данилко (Верка Сердючка) когда-то собирал залы в России. Теперь он поет на Украине, в том числе пресловутую националистическую песню "Батька наш - Бандера" для местной публики.
© Стрингер
Народный артист Украины Андрей Данилко (Верка Сердючка) когда-то собирал залы в России. Теперь он поет на Украине, в том числе пресловутую националистическую песню "Батька наш - Бандера" для местной публики.
Что же, похоже, это страшная реальность нынешней Украины, когда кто-то купается в шампанском, пока "лохи бегают от ТЦК".