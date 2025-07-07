https://ria.ru/20250707/pvo-2027790062.html

Над Крымом уничтожили пять украинских беспилотников

Над Крымом уничтожили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 07.07.2025

Над Крымом уничтожили пять украинских беспилотников

Российская противовоздушная оборона уничтожила пять беспилотников над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T23:13:00+03:00

2025-07-07T23:13:00+03:00

2025-07-07T23:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила пять беспилотников над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ. "Седьмого июля текущего года в период с 21.40 мск до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250707/bpla-2027579986.html

республика крым

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безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)