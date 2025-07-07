https://ria.ru/20250707/pvo-2027790062.html
Над Крымом уничтожили пять украинских беспилотников
Над Крымом уничтожили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 07.07.2025
Над Крымом уничтожили пять украинских беспилотников
Российская противовоздушная оборона уничтожила пять беспилотников над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:13:00+03:00
2025-07-07T23:13:00+03:00
2025-07-07T23:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила пять беспилотников над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ. "Седьмого июля текущего года в период с 21.40 мск до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250707/bpla-2027579986.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом уничтожили пять украинских беспилотников
Минобороны: ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над территорией Крыма