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В Брянской области отразили ночную атаку дронов
В Брянской области отразили ночную атаку дронов - РИА Новости, 07.07.2025
В Брянской области отразили ночную атаку дронов
Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T07:44:00+03:00
2025-07-07T07:44:00+03:00
2025-07-07T07:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения ночной атаки вражеских дронов в Брянской области нет, сообщает глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщало о восьми уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Брянской области. "Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены восемь вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на местах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Брянской области отразили ночную атаку дронов
Богомаз: при отражении ночной атаки дронов в Брянской области никто не пострадал