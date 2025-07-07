https://ria.ru/20250707/pvo--2027694725.html
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 07.07.2025
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:56:00+03:00
2025-07-07T15:56:00+03:00
2025-07-07T15:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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белгородская область
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Российской Федерации уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России. "Седьмого июля текущего года в период с 14.15 мск до 14.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении российского министерства. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область
ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
Российская ПВО уничтожила 2 украинских беспилотника над Белгородской областью