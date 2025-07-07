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ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом

ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом - РИА Новости, 07.07.2025

ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом

Российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника над территориями Белгородской области и Республики Крым, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T11:35:00+03:00

2025-07-07T11:35:00+03:00

2025-07-07T11:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

республика крым

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безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника над территориями Белгородской области и Республики Крым, сообщило Минобороны РФ."Седьмого июля текущего года в период с 10.00 мск до 11.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской области и Республики Крым", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, республика крым, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)