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ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом
ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом - РИА Новости, 07.07.2025
ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом
Российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника над территориями Белгородской области и Республики Крым, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:35:00+03:00
2025-07-07T11:35:00+03:00
2025-07-07T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
республика крым
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника над территориями Белгородской области и Республики Крым, сообщило Минобороны РФ."Седьмого июля текущего года в период с 10.00 мск до 11.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской области и Республики Крым", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, республика крым, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Республика Крым, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом
Силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом