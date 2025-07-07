Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи" - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:22 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/putin-2027760226.html
Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи"
Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи" - РИА Новости, 07.07.2025
Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XX Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи", соответствующая... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T19:22:00+03:00
2025-07-07T19:22:00+03:00
культура
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019404138_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_cac5a92748abd25ac87fbcf372734d72.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XX Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на кинофестивале "В кругу семьи", который проходит в преддверии замечательного праздника – Дня семьи, любви и верности. Ваш творческий форум служит высокой, благородной миссии – укреплению гуманистических ценностей, сбережению и развитию лучших традиций отечественного детского, семейного кино", - говорится в сообщении. Президент отметил, что фильмы, вошедшие в программу кинофестиваля, объединяют темы, волнующие каждого человека. Они вновь подчёркивают значимость любви близких, заботы о родителях и детях, надёжной поддержки товарищей. Также Путин подчеркнул важность, что в год защитника Отечества и 80-летия Победы многие киноленты посвящены героическим страницам истории страны и "нерушимым традициям преданного служения Родине".
https://ria.ru/20250626/putin-2025571722.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019404138_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_5c0df04eaee9375cc2af41575dfe836b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи"

Путин: кинофестиваль "В кругу семьи" служит укреплению гуманистических ценностей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XX Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на кинофестивале "В кругу семьи", который проходит в преддверии замечательного праздника – Дня семьи, любви и верности. Ваш творческий форум служит высокой, благородной миссии – укреплению гуманистических ценностей, сбережению и развитию лучших традиций отечественного детского, семейного кино", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что фильмы, вошедшие в программу кинофестиваля, объединяют темы, волнующие каждого человека. Они вновь подчёркивают значимость любви близких, заботы о родителях и детях, надёжной поддержки товарищей. Также Путин подчеркнул важность, что в год защитника Отечества и 80-летия Победы многие киноленты посвящены героическим страницам истории страны и "нерушимым традициям преданного служения Родине".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Путин поприветствовал участников форума регионального кино "Новый вектор"
26 июня, 14:53
 
КультураРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала