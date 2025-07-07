https://ria.ru/20250707/putin-2027760226.html

Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи"

Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи" - РИА Новости, 07.07.2025

Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XX Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи", соответствующая... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T19:22:00+03:00

2025-07-07T19:22:00+03:00

2025-07-07T19:22:00+03:00

культура

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XX Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на кинофестивале "В кругу семьи", который проходит в преддверии замечательного праздника – Дня семьи, любви и верности. Ваш творческий форум служит высокой, благородной миссии – укреплению гуманистических ценностей, сбережению и развитию лучших традиций отечественного детского, семейного кино", - говорится в сообщении. Президент отметил, что фильмы, вошедшие в программу кинофестиваля, объединяют темы, волнующие каждого человека. Они вновь подчёркивают значимость любви близких, заботы о родителях и детях, надёжной поддержки товарищей. Также Путин подчеркнул важность, что в год защитника Отечества и 80-летия Победы многие киноленты посвящены героическим страницам истории страны и "нерушимым традициям преданного служения Родине".

https://ria.ru/20250626/putin-2025571722.html

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россия, владимир путин