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Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи"
Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи" - РИА Новости, 07.07.2025
Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XX Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи", соответствующая... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T19:22:00+03:00
2025-07-07T19:22:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XX Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на кинофестивале "В кругу семьи", который проходит в преддверии замечательного праздника – Дня семьи, любви и верности. Ваш творческий форум служит высокой, благородной миссии – укреплению гуманистических ценностей, сбережению и развитию лучших традиций отечественного детского, семейного кино", - говорится в сообщении. Президент отметил, что фильмы, вошедшие в программу кинофестиваля, объединяют темы, волнующие каждого человека. Они вновь подчёркивают значимость любви близких, заботы о родителях и детях, надёжной поддержки товарищей. Также Путин подчеркнул важность, что в год защитника Отечества и 80-летия Победы многие киноленты посвящены героическим страницам истории страны и "нерушимым традициям преданного служения Родине".
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россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников кинофестиваля "В кругу семьи"
Путин: кинофестиваль "В кругу семьи" служит укреплению гуманистических ценностей