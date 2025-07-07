Путин подписал закон об открытии консульств за рубежом
Путин подписал закон о расширении перечня оснований для открытия консульств
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для открытия российских консульских учреждений за рубежом, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, закон исключает из обязательных условий для открытия консульского учреждения наличие международного договора с соответствующим иностранным государством. После вступления закона в силу открытие консульского учреждения РФ сможет произойти по итогам достижения межправительственных договоренностей, оформленных в виде договора.
Кроме того, законом предусматривается расширение перечня субъектов, через которое подведомственное МИД РФ предприятие оказывает содействие российским загранучреждениям в целях совершения отдельных консульских действий, осуществления полномочий в части приема документов заявителей, в том числе через самостоятельные юридические лица, созданные на территории иностранных государств, которые являются дочерними, зависимыми организациями по отношению к предприятию, подведомственному МИД России, а также с привлечением иных третьих лиц.
Также предполагается подразделение почетных консульских должностных лиц на следующие классы: почетные генеральные консулы, почетные консулы, почетные вице-консулы, почетные консульские агенты.