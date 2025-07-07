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Путин подписал закон об открытии консульств за рубежом - РИА Новости, 07.07.2025
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17:13 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/putin-2027717716.html
Путин подписал закон об открытии консульств за рубежом
Путин подписал закон об открытии консульств за рубежом - РИА Новости, 07.07.2025
Путин подписал закон об открытии консульств за рубежом
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для открытия российских консульских учреждений за рубежом, соответствующий... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:13:00+03:00
2025-07-07T17:13:00+03:00
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для открытия российских консульских учреждений за рубежом, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Так, закон исключает из обязательных условий для открытия консульского учреждения наличие международного договора с соответствующим иностранным государством. После вступления закона в силу открытие консульского учреждения РФ сможет произойти по итогам достижения межправительственных договоренностей, оформленных в виде договора. Кроме того, законом предусматривается расширение перечня субъектов, через которое подведомственное МИД РФ предприятие оказывает содействие российским загранучреждениям в целях совершения отдельных консульских действий, осуществления полномочий в части приема документов заявителей, в том числе через самостоятельные юридические лица, созданные на территории иностранных государств, которые являются дочерними, зависимыми организациями по отношению к предприятию, подведомственному МИД России, а также с привлечением иных третьих лиц. Также предполагается подразделение почетных консульских должностных лиц на следующие классы: почетные генеральные консулы, почетные консулы, почетные вице-консулы, почетные консульские агенты.
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Путин подписал закон об открытии консульств за рубежом

Путин подписал закон о расширении перечня оснований для открытия консульств

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для открытия российских консульских учреждений за рубежом, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, закон исключает из обязательных условий для открытия консульского учреждения наличие международного договора с соответствующим иностранным государством. После вступления закона в силу открытие консульского учреждения РФ сможет произойти по итогам достижения межправительственных договоренностей, оформленных в виде договора.
Кроме того, законом предусматривается расширение перечня субъектов, через которое подведомственное МИД РФ предприятие оказывает содействие российским загранучреждениям в целях совершения отдельных консульских действий, осуществления полномочий в части приема документов заявителей, в том числе через самостоятельные юридические лица, созданные на территории иностранных государств, которые являются дочерними, зависимыми организациями по отношению к предприятию, подведомственному МИД России, а также с привлечением иных третьих лиц.
Также предполагается подразделение почетных консульских должностных лиц на следующие классы: почетные генеральные консулы, почетные консулы, почетные вице-консулы, почетные консульские агенты.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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3 мая, 09:32
 
РоссияПолитикаВладимир Путин
 
 
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