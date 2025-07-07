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Путин подписал закон о компенсациях за нарушение авторских прав - РИА Новости, 07.07.2025
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16:45 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/putin-2027709816.html
Путин подписал закон о компенсациях за нарушение авторских прав
Путин подписал закон о компенсациях за нарушение авторских прав - РИА Новости, 07.07.2025
Путин подписал закон о компенсациях за нарушение авторских прав
Президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий порядок расчета компенсаций за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:45:00+03:00
2025-07-07T16:45:00+03:00
россия
владимир путин
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий порядок расчета компенсаций за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом устанавливается системный подход к регулированию вопроса о взыскании компенсаций за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной деятельности. Так, согласно документу, сохраняется компенсация как мера ответственности, но изменяется порядок взыскания и способы расчета компенсации, а также пересматриваются последствия множественности нарушений для нарушителей и потерпевших. Документом устанавливается, что нарушением исключительного права признается незаконное использование одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации каким-либо одним способом. В конституционном комитете Совфеда ранее поясняли, что если у произведения, объекта смежных прав, изобретения несколько правообладателей, то незаконное использование такого результата будет рассматриваться как одно нарушение. Кроме того, закон предоставляет право судам как уменьшить размер компенсации, так и увеличить ее при заслуживающих внимания обстоятельствах. Предусматривается, что использование произведения без указания имени автора не будет считаться нарушением исключительного права, если имя отсутствовало в источнике заимствования (при использовании в рамках свободного использования без вознаграждения) - защищаются только неимущественные права (авторство и имя). Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20250620/putin-2024289683.html
https://ria.ru/20250607/putin-2021491842.html
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россия, владимир путин, совет федерации рф, общество
Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Общество
Путин подписал закон о компенсациях за нарушение авторских прав

Путин подписал закон, изменяющий расчет компенсаций за нарушение авторских прав

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий порядок расчета компенсаций за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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20 июня, 16:37
Законом устанавливается системный подход к регулированию вопроса о взыскании компенсаций за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной деятельности. Так, согласно документу, сохраняется компенсация как мера ответственности, но изменяется порядок взыскания и способы расчета компенсации, а также пересматриваются последствия множественности нарушений для нарушителей и потерпевших.
Документом устанавливается, что нарушением исключительного права признается незаконное использование одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации каким-либо одним способом. В конституционном комитете Совфеда ранее поясняли, что если у произведения, объекта смежных прав, изобретения несколько правообладателей, то незаконное использование такого результата будет рассматриваться как одно нарушение. Кроме того, закон предоставляет право судам как уменьшить размер компенсации, так и увеличить ее при заслуживающих внимания обстоятельствах.
Предусматривается, что использование произведения без указания имени автора не будет считаться нарушением исключительного права, если имя отсутствовало в источнике заимствования (при использовании в рамках свободного использования без вознаграждения) - защищаются только неимущественные права (авторство и имя).
Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.
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7 июня, 12:23
 
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