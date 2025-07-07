https://ria.ru/20250707/putin-2027679571.html

Путин подписал закон о праве МЧС создавать экспертные комиссии

Путин подписал закон о праве МЧС создавать экспертные комиссии - РИА Новости, 07.07.2025

Путин подписал закон о праве МЧС создавать экспертные комиссии

Президент России Владимир Путин закон о праве МЧС РФ создавать в территориальных органах экспертные комиссии, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:32:00+03:00

2025-07-07T15:32:00+03:00

2025-07-07T15:32:00+03:00

россия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин закон о праве МЧС РФ создавать в территориальных органах экспертные комиссии, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, МЧС наделяется полномочием по созданию в территориальных органах экспертных комиссий, задачей которых будет выработка предложений, направленных на совершенствование функций системы обеспечения пожарной безопасности, повышение эффективности деятельности по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, минимизацию рисков причинения вреда (ущерба) вследствие пожаров, чрезвычайных ситуаций и их последствий. Спасатели также займутся оценкой причин, факторов, условий, повлекших возникновение пожаров, чрезвычайных ситуаций и их последствий.

https://ria.ru/20250603/putin-2020669233.html

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россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество