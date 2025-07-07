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Путин надеется, что у Никитина все получится на посту главы Минтранса - РИА Новости, 07.07.2025
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11:31 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/putin-2027621984.html
Путин надеется, что у Никитина все получится на посту главы Минтранса
Путин надеется, что у Никитина все получится на посту главы Минтранса - РИА Новости, 07.07.2025
Путин надеется, что у Никитина все получится на посту главы Минтранса
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с назначенным и.о. министра транспорта РФ Андреем Никитиным выразил надежду, что все получится. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:31:00+03:00
2025-07-07T11:31:00+03:00
политика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с назначенным и.о. министра транспорта РФ Андреем Никитиным выразил надежду, что все получится. Путин в понедельник своим указом назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Глава государства провел с ним встречу в Кремле, в ходе которой президент подчеркнул, что транспорт является одной из фундаментальных сфер деятельности, высокотехнологичной и важнейшей в стране. "Надеюсь, что всё получится", - подчеркнул Путин. Утром в понедельник от должности главы Минтранса РФ был освобожден Роман Старовойт. Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта РФ.
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политика, россия, владимир путин, андрей никитин (политик), роман старовойт
Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Роман Старовойт
Путин надеется, что у Никитина все получится на посту главы Минтранса

Путин выразил надежду и.о. главы Минтранса Никитину, что у того все получится

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин и заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с назначенным и.о. министра транспорта РФ Андреем Никитиным выразил надежду, что все получится.
Путин в понедельник своим указом назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Глава государства провел с ним встречу в Кремле, в ходе которой президент подчеркнул, что транспорт является одной из фундаментальных сфер деятельности, высокотехнологичной и важнейшей в стране.
"Надеюсь, что всё получится", - подчеркнул Путин.
Утром в понедельник от должности главы Минтранса РФ был освобожден Роман Старовойт. Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта РФ.
Президент РФ Владимир Путин и заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Путин надеется, что Никитин приложит все силы для решения задач Минтранса
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинАндрей Никитин (политик)Роман Старовойт
 
 
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