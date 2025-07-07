https://ria.ru/20250707/putin-2027621984.html

Путин надеется, что у Никитина все получится на посту главы Минтранса

Путин надеется, что у Никитина все получится на посту главы Минтранса - РИА Новости, 07.07.2025

Путин надеется, что у Никитина все получится на посту главы Минтранса

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с назначенным и.о. министра транспорта РФ Андреем Никитиным выразил надежду, что все получится. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T11:31:00+03:00

2025-07-07T11:31:00+03:00

2025-07-07T11:31:00+03:00

политика

россия

владимир путин

андрей никитин (политик)

роман старовойт

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с назначенным и.о. министра транспорта РФ Андреем Никитиным выразил надежду, что все получится. Путин в понедельник своим указом назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Глава государства провел с ним встречу в Кремле, в ходе которой президент подчеркнул, что транспорт является одной из фундаментальных сфер деятельности, высокотехнологичной и важнейшей в стране. "Надеюсь, что всё получится", - подчеркнул Путин. Утром в понедельник от должности главы Минтранса РФ был освобожден Роман Старовойт. Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта РФ.

https://ria.ru/20250707/putin-2027620625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, андрей никитин (политик), роман старовойт