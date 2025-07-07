https://ria.ru/20250707/putin-2027621984.html
Путин надеется, что у Никитина все получится на посту главы Минтранса
Путин надеется, что у Никитина все получится на посту главы Минтранса - РИА Новости, 07.07.2025
Путин надеется, что у Никитина все получится на посту главы Минтранса
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с назначенным и.о. министра транспорта РФ Андреем Никитиным выразил надежду, что все получится. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:31:00+03:00
2025-07-07T11:31:00+03:00
2025-07-07T11:31:00+03:00
политика
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владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с назначенным и.о. министра транспорта РФ Андреем Никитиным выразил надежду, что все получится. Путин в понедельник своим указом назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Глава государства провел с ним встречу в Кремле, в ходе которой президент подчеркнул, что транспорт является одной из фундаментальных сфер деятельности, высокотехнологичной и важнейшей в стране. "Надеюсь, что всё получится", - подчеркнул Путин. Утром в понедельник от должности главы Минтранса РФ был освобожден Роман Старовойт. Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, андрей никитин (политик), роман старовойт
Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Роман Старовойт
Путин надеется, что у Никитина все получится на посту главы Минтранса
Путин выразил надежду и.о. главы Минтранса Никитину, что у того все получится
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с назначенным и.о. министра транспорта РФ Андреем Никитиным выразил надежду, что все получится.
Путин в понедельник своим указом назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Глава государства провел с ним встречу в Кремле, в ходе которой президент подчеркнул, что транспорт является одной из фундаментальных сфер деятельности, высокотехнологичной и важнейшей в стране.
"Надеюсь, что всё получится", - подчеркнул Путин.
Утром в понедельник от должности главы Минтранса РФ был освобожден Роман Старовойт. Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта РФ.