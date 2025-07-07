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"Курилку" в аэропорту Пулково вновь сделали бесплатной
"Курилку" в аэропорту Пулково вновь сделали бесплатной - РИА Новости, 07.07.2025
"Курилку" в аэропорту Пулково вновь сделали бесплатной
Аэропорт "Пулково" сообщил, что по многочисленным просьбам и с учетом ситуации в аэропортах было принято решение вновь сделать комнату для курения бесплатной. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:18:00+03:00
2025-07-07T23:18:00+03:00
2025-07-07T23:18:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" сообщил, что по многочисленным просьбам и с учетом ситуации в аэропортах было принято решение вновь сделать комнату для курения бесплатной. Доступ в курительную комнату в аэропорту "Пулково" с 30 июня был платным - 500 рублей за одно посещение. Курительная комната рассчитана на шесть посетителей, для регулирования потоков привлекались сотрудники аэропорта. При этом сообщалось, что в "Пулково" есть бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице перед зданием терминала. "По многочисленным просьбам и учитывая сложность ситуации в аэропортах, руководство "Пулково" приняло решение сделать доступ в курительную комнату бесплатным", - сообщается в Telegram-канале аэропорта. Сообщается, что курительная комната откроется в 00.00 мск после завершения технических работ.
https://ria.ru/20250703/domodedovo-2026844267.html
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пулково (аэропорт), россия, общество
Пулково (аэропорт), Россия, Общество
"Курилку" в аэропорту Пулково вновь сделали бесплатной
Курительную комнату в аэропорту "Пулково" вновь сделали бесплатной