https://ria.ru/20250707/pulkovo-2027775184.html

Платная "курилка" в аэропорту Пулково закроется на ремонт

Платная "курилка" в аэропорту Пулково закроется на ремонт - РИА Новости, 07.07.2025

Платная "курилка" в аэропорту Пулково закроется на ремонт

Платная курительная комната в аэропорту "Пулково" закроется на ремонт, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы"... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T20:41:00+03:00

2025-07-07T20:41:00+03:00

2025-07-07T20:41:00+03:00

пулково (аэропорт)

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027588839_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_54941e3fd42f05ee6c0ba5ab251fdb22.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Платная курительная комната в аэропорту "Пулково" закроется на ремонт, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "Закроется на ремонт сегодня ночью по техническим причинам", - сказала собеседница агентства. Ранее сообщалось, что доступ в курительную комнату в "Пулково" с 30 июня стал платным - 500 рублей за одно посещение. Курительная комната рассчитана на шесть посетителей, и для регулирования потоков привлекаются сотрудники аэропорта. При этом в "Пулково" есть бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице перед зданием терминала.

https://ria.ru/20250701/pulkovo-2026613400.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пулково (аэропорт), россия, общество