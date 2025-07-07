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Платная "курилка" в аэропорту Пулково закроется на ремонт - РИА Новости, 07.07.2025
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20:41 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/pulkovo-2027775184.html
Платная "курилка" в аэропорту Пулково закроется на ремонт
Платная "курилка" в аэропорту Пулково закроется на ремонт - РИА Новости, 07.07.2025
Платная "курилка" в аэропорту Пулково закроется на ремонт
Платная курительная комната в аэропорту "Пулково" закроется на ремонт, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы"... РИА Новости, 07.07.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Платная курительная комната в аэропорту "Пулково" закроется на ремонт, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "Закроется на ремонт сегодня ночью по техническим причинам", - сказала собеседница агентства. Ранее сообщалось, что доступ в курительную комнату в "Пулково" с 30 июня стал платным - 500 рублей за одно посещение. Курительная комната рассчитана на шесть посетителей, и для регулирования потоков привлекаются сотрудники аэропорта. При этом в "Пулково" есть бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице перед зданием терминала.
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пулково (аэропорт), россия, общество
Пулково (аэропорт), Россия, Общество
Платная "курилка" в аэропорту Пулково закроется на ремонт

Платная курительная комната в аэропорту Пулково закроется на ремонт

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково"
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Аэропорт "Пулково". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Платная курительная комната в аэропорту "Пулково" закроется на ремонт, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
"Закроется на ремонт сегодня ночью по техническим причинам", - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что доступ в курительную комнату в "Пулково" с 30 июня стал платным - 500 рублей за одно посещение. Курительная комната рассчитана на шесть посетителей, и для регулирования потоков привлекаются сотрудники аэропорта. При этом в "Пулково" есть бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице перед зданием терминала.
Терминал петербургского аэропорта Пулково - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Пулково рассказали о доступе в бесплатную курительную зону
1 июля, 20:24
 
Пулково (аэропорт)РоссияОбщество
 
 
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