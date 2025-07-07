https://ria.ru/20250707/pulkovo-2027662964.html

Пулково обслужил 235 рейсов после снятия ограничений на полеты

Пулково обслужил 235 рейсов после снятия ограничений на полеты - РИА Новости, 07.07.2025

Пулково обслужил 235 рейсов после снятия ограничений на полеты

Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений уже обслужил 235 рейсов и почти 35 тысяч пассажиров, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:18:00+03:00

2025-07-07T14:18:00+03:00

2025-07-07T14:18:00+03:00

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений уже обслужил 235 рейсов и почти 35 тысяч пассажиров, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "Обслужено 235 рейсов и практически 35 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении. Отмечается, что по данным на 12.00 мск в "Пулково" задержано на два и более часов 97 рейсов; с запасных аэродромов ожидается возвращение в Петербург 4 бортов. Аэропорт "Пулково продолжает работу над стабилизацией расписания. Всего в понедельник планируется обслужить более 86 тысяч человек - это превосходит рекорд "Пулково" 2024 года по количеству обслуженных пассажиров за день.

https://ria.ru/20250707/aeroporty-2027602314.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

санкт-петербург, пулково (аэропорт), общество