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В Пулково задержали свыше ста рейсов - РИА Новости, 07.07.2025
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09:01 07.07.2025 (обновлено: 09:16 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/pulkovo-2027586247.html
В Пулково задержали свыше ста рейсов
В Пулково задержали свыше ста рейсов - РИА Новости, 07.07.2025
В Пулково задержали свыше ста рейсов
В аэропорту Пулково задержали свыше ста рейсов, сообщила авиагавань в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:01:00+03:00
2025-07-07T09:16:00+03:00
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
безопасность
общество
москва
поволжье
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. В аэропорту Пулково задержали свыше ста рейсов, сообщила авиагавань в Telegram-канале."На текущий момент аэропорт Пулково продолжает работу над стабилизацией расписания. На 08:00 мск задержано на два и более часов — 104 рейса, на запасных аэродромах — 82 рейса за трое суток. Из них вернулись 52. Отменено — 20 с последующей перерегистрацией пассажиров на другие рейсы. Ожидаем возвращение в Петербург 10 бортов", — говорится в релизе.Стабилизировать расписание планируют до конца дня с частным переносом рейсов на 8 июля.В понедельник в Пулково рассчитывают обслужить 658 рейсов, из них 107 — международных.Ситуация в аэропортах
https://ria.ru/20250706/rosaviatsija-2027534667.html
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санкт-петербург
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пулково (аэропорт), санкт-петербург, безопасность, общество, москва, поволжье, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт)
Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург, Безопасность, Общество, Москва, Поволжье, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт)
В Пулково задержали свыше ста рейсов

В Пулково задержали 104 рейса на два и более часов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. В аэропорту Пулково задержали свыше ста рейсов, сообщила авиагавань в Telegram-канале.
"На текущий момент аэропорт Пулково продолжает работу над стабилизацией расписания. На 08:00 мск задержано на два и более часов — 104 рейса, на запасных аэродромах — 82 рейса за трое суток. Из них вернулись 52. Отменено — 20 с последующей перерегистрацией пассажиров на другие рейсы. Ожидаем возвращение в Петербург 10 бортов", — говорится в релизе.
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Росавиация призвала авиакомпании соблюдать правила на фоне задержек рейсов
6 июля, 19:50
Стабилизировать расписание планируют до конца дня с частным переносом рейсов на 8 июля.
В понедельник в Пулково рассчитывают обслужить 658 рейсов, из них 107 — международных.

Ситуация в аэропортах

  • В начале ночи в Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.
  • Как отметил представитель Росавиации Артем Кореняко, их вводили для обеспечения безопасности полетов.
  • После снятия ограничений, по данным на 05:00 мск, в Пулково приняли 24 рейса, отправили — 16.
  • Проход в терминал аэропорта временно ограничен, допуск будет осуществляться только по билетам.
  • Накануне в аэропортах Москвы и Поволжья также вводили ограничения на посадку и вылет самолетов.
  • По данным Росавиации, в Шереметьево отменили на прилет и вылет 171 рейс.
  • Аэропорт предупредил пассажиров о возможном увеличении времени обслуживания.
  • Также 26 рейсов отменили в нижегородском аэропорту Чкалов.
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Пулково (аэропорт)Санкт-ПетербургБезопасностьОбществоМоскваПоволжьеАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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