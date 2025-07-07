https://ria.ru/20250707/pulkovo-2027586247.html

В Пулково задержали свыше ста рейсов

В Пулково задержали свыше ста рейсов - РИА Новости, 07.07.2025

В Пулково задержали свыше ста рейсов

В аэропорту Пулково задержали свыше ста рейсов, сообщила авиагавань в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:01:00+03:00

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пулково (аэропорт)

санкт-петербург

безопасность

общество

москва

поволжье

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. В аэропорту Пулково задержали свыше ста рейсов, сообщила авиагавань в Telegram-канале."На текущий момент аэропорт Пулково продолжает работу над стабилизацией расписания. На 08:00 мск задержано на два и более часов — 104 рейса, на запасных аэродромах — 82 рейса за трое суток. Из них вернулись 52. Отменено — 20 с последующей перерегистрацией пассажиров на другие рейсы. Ожидаем возвращение в Петербург 10 бортов", — говорится в релизе.Стабилизировать расписание планируют до конца дня с частным переносом рейсов на 8 июля.В понедельник в Пулково рассчитывают обслужить 658 рейсов, из них 107 — международных.Ситуация в аэропортах

https://ria.ru/20250706/rosaviatsija-2027534667.html

https://ria.ru/20250706/aeroporty-2027470030.html

санкт-петербург

москва

поволжье

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пулково (аэропорт), санкт-петербург, безопасность, общество, москва, поволжье, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт)