В Пулково задержали свыше ста рейсов
В Пулково задержали 104 рейса на два и более часов
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. В аэропорту Пулково задержали свыше ста рейсов, сообщила авиагавань в Telegram-канале.
"На текущий момент аэропорт Пулково продолжает работу над стабилизацией расписания. На 08:00 мск задержано на два и более часов — 104 рейса, на запасных аэродромах — 82 рейса за трое суток. Из них вернулись 52. Отменено — 20 с последующей перерегистрацией пассажиров на другие рейсы. Ожидаем возвращение в Петербург 10 бортов", — говорится в релизе.
Стабилизировать расписание планируют до конца дня с частным переносом рейсов на 8 июля.
В понедельник в Пулково рассчитывают обслужить 658 рейсов, из них 107 — международных.
Ситуация в аэропортах
- В начале ночи в Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов.
- Как отметил представитель Росавиации Артем Кореняко, их вводили для обеспечения безопасности полетов.
- После снятия ограничений, по данным на 05:00 мск, в Пулково приняли 24 рейса, отправили — 16.
- Проход в терминал аэропорта временно ограничен, допуск будет осуществляться только по билетам.
- Накануне в аэропортах Москвы и Поволжья также вводили ограничения на посадку и вылет самолетов.
- По данным Росавиации, в Шереметьево отменили на прилет и вылет 171 рейс.
- Аэропорт предупредил пассажиров о возможном увеличении времени обслуживания.
- Также 26 рейсов отменили в нижегородском аэропорту Чкалов.