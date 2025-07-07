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Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Саратовской области

Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Саратовской области - РИА Новости, 07.07.2025

Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Саратовской области

Взрыв газа произошёл на пятом этаже многоквартирного дома в городе Ершове Саратовской области, где затем начался пожар, прокуратура начала проверку, сообщило... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:27:00+03:00

2025-07-07T14:27:00+03:00

2025-07-07T14:33:00+03:00

происшествия

саратовская область

роман бусаргин

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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Взрыв газа произошёл на пятом этаже многоквартирного дома в городе Ершове Саратовской области, где затем начался пожар, прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее в администрации Ершовского района региона сообщили, что взрыв бытового газа произошёл в доме в Ершове, после чего возник пожар. По данным губернатора Романа Бусаргина, повреждены три квартиры, никто не пострадал, жителей дома эвакуируют. В ГУМЧС по региону сообщили, что пожар локализован."Прокуратура Ершовского района проверку по факту хлопка газо-воздушной смеси в многоквартирном доме. По предварительным данным, около 14.30 (13.30 мск) сегодня, 7 июля, в аварийно-диспетчерские службы Ершовского района поступило сообщение о произошедшем хлопке газо-воздушной смеси в квартире на 5-ом этаже многоквартирного дома 11 на улице Космонавтов", - говорится в Telegram-канале прокуратуры области.

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саратовская область

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происшествия, саратовская область, роман бусаргин