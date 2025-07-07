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Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Саратовской области - РИА Новости, 07.07.2025
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14:27 07.07.2025 (обновлено: 14:33 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/proverku-2027665404.html
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Саратовской области
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Саратовской области - РИА Новости, 07.07.2025
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Саратовской области
Взрыв газа произошёл на пятом этаже многоквартирного дома в городе Ершове Саратовской области, где затем начался пожар, прокуратура начала проверку, сообщило... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:27:00+03:00
2025-07-07T14:33:00+03:00
происшествия
саратовская область
роман бусаргин
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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Взрыв газа произошёл на пятом этаже многоквартирного дома в городе Ершове Саратовской области, где затем начался пожар, прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее в администрации Ершовского района региона сообщили, что взрыв бытового газа произошёл в доме в Ершове, после чего возник пожар. По данным губернатора Романа Бусаргина, повреждены три квартиры, никто не пострадал, жителей дома эвакуируют. В ГУМЧС по региону сообщили, что пожар локализован."Прокуратура Ершовского района проверку по факту хлопка газо-воздушной смеси в многоквартирном доме. По предварительным данным, около 14.30 (13.30 мск) сегодня, 7 июля, в аварийно-диспетчерские службы Ершовского района поступило сообщение о произошедшем хлопке газо-воздушной смеси в квартире на 5-ом этаже многоквартирного дома 11 на улице Космонавтов", - говорится в Telegram-канале прокуратуры области.
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происшествия, саратовская область, роман бусаргин
Происшествия, Саратовская область, Роман Бусаргин
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме в Саратовской области

Прокуратура начала проверку после взрыва в доме в Ершове Саратовской области

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramВзрыв в доме в городе Ершов Саратовской области
Взрыв в доме в городе Ершов Саратовской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Взрыв в доме в городе Ершов Саратовской области
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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Взрыв газа произошёл на пятом этаже многоквартирного дома в городе Ершове Саратовской области, где затем начался пожар, прокуратура начала проверку, сообщило надзорное ведомство региона.
Ранее в администрации Ершовского района региона сообщили, что взрыв бытового газа произошёл в доме в Ершове, после чего возник пожар. По данным губернатора Романа Бусаргина, повреждены три квартиры, никто не пострадал, жителей дома эвакуируют. В ГУМЧС по региону сообщили, что пожар локализован.
"Прокуратура Ершовского района проверку по факту хлопка газо-воздушной смеси в многоквартирном доме. По предварительным данным, около 14.30 (13.30 мск) сегодня, 7 июля, в аварийно-диспетчерские службы Ершовского района поступило сообщение о произошедшем хлопке газо-воздушной смеси в квартире на 5-ом этаже многоквартирного дома 11 на улице Космонавтов", - говорится в Telegram-канале прокуратуры области.
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