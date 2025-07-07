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Прилепин рассказал, как смог выжить при покушении на него - РИА Новости, 07.07.2025
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11:17 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/prilepin-2027618340.html
Прилепин рассказал, как смог выжить при покушении на него
Прилепин рассказал, как смог выжить при покушении на него - РИА Новости, 07.07.2025
Прилепин рассказал, как смог выжить при покушении на него
Писатель Захар Прилепин в снятом выпускниками "Мастерской новых медиа" документальном фильме, фрагмент которого есть у РИА Новости, рассказал, что ему удалось... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:17:00+03:00
2025-07-07T11:17:00+03:00
россия
украина
захар прилепин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в снятом выпускниками "Мастерской новых медиа" документальном фильме, фрагмент которого есть у РИА Новости, рассказал, что ему удалось выжить при покушении благодаря тому, что сапер был самоучкой и неправильно зарыл мину. Прилепин в фильме "Мастерской новых медиа" показал, где была зарыта мина, которой его хотели убить, а также где находился преступник. "Так как он был сапер-самоучка и делал, что из Киева ему объясняли, он зарыл слишком глубоко мину, первая сила взрыва ушла в землю… Он боялся, видимо, что её заметят, и зарыл её глубже", - сказал Прилепин. Писатель рассказал, что два часа пролежал на месте взрыва. У него был сломан позвоночник, было также восемь переломов ног, три из которых - открытые. "Для Украины ужасно важно, очень сильно важно ее международное реноме. Если появляются люди, которых слышат на Западе, в России, для них они сразу становятся самыми страшными противниками", - отметил Прилепин. В мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин. Он получил ранения, но выжил. В июне того же года президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества.
https://ria.ru/20250707/prilepin-2027569613.html
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россия, украина, захар прилепин
Россия, Украина, Захар Прилепин
Прилепин рассказал, как смог выжить при покушении на него

Писатель Прилепин рассказал, что выжил при покушении из-за ошибки сапера

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Захар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин в снятом выпускниками "Мастерской новых медиа" документальном фильме, фрагмент которого есть у РИА Новости, рассказал, что ему удалось выжить при покушении благодаря тому, что сапер был самоучкой и неправильно зарыл мину.
Прилепин в фильме "Мастерской новых медиа" показал, где была зарыта мина, которой его хотели убить, а также где находился преступник.
"Так как он был сапер-самоучка и делал, что из Киева ему объясняли, он зарыл слишком глубоко мину, первая сила взрыва ушла в землю… Он боялся, видимо, что её заметят, и зарыл её глубже", - сказал Прилепин.
Писатель рассказал, что два часа пролежал на месте взрыва. У него был сломан позвоночник, было также восемь переломов ног, три из которых - открытые.
"Для Украины ужасно важно, очень сильно важно ее международное реноме. Если появляются люди, которых слышат на Западе, в России, для них они сразу становятся самыми страшными противниками", - отметил Прилепин.
В мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин. Он получил ранения, но выжил. В июне того же года президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества.
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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