https://ria.ru/20250707/prilepin-2027569613.html

Прилепин заявил, что приказ о его убийстве отдал лично Зеленский

Прилепин заявил, что приказ о его убийстве отдал лично Зеленский - РИА Новости, 07.07.2025

Прилепин заявил, что приказ о его убийстве отдал лично Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ об убийстве Захара Прилепина, заявил писатель в снятом выпускниками “Мастерской новых медиа”... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T04:10:00+03:00

2025-07-07T04:10:00+03:00

2025-07-07T04:11:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ об убийстве Захара Прилепина, заявил писатель в снятом выпускниками “Мастерской новых медиа” документальном фильме, фрагмент которого представил Life.ru.“У меня, конечно, к нему (Зеленскому. — Прим. ред.) личные счеты. Потому что он лично отдавал приказы, лично легализовал убийства моих лучших друзей и мое собственное убийство. Зеленский — террорист, легализованный мировым сообществом”, — сказал общественный деятель.Прилепин подчеркнул, что Зеленского следует воспринимать как серьезного противника, отвечать которому необходимо не риторикой, а реальными действиями.В мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин. Он получил ранения, но выжил. 6 июня того же года президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества.По версии следствия, организатором взрыва стал гражданин Украины А.Пермяков*, действовавший не в одиночку. В сентябре 2023 года суд вынес ему пожизненный приговор.* Включен в списки террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20250626/inoagenty-2025625440.html

https://ria.ru/20250614/prilepin-2022766913.html

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украина, нижегородская область, россия, владимир зеленский, захар прилепин, владимир путин