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Прилепин заявил, что приказ о его убийстве отдал лично Зеленский - РИА Новости, 07.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:10 07.07.2025 (обновлено: 04:11 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/prilepin-2027569613.html
Прилепин заявил, что приказ о его убийстве отдал лично Зеленский
Прилепин заявил, что приказ о его убийстве отдал лично Зеленский - РИА Новости, 07.07.2025
Прилепин заявил, что приказ о его убийстве отдал лично Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ об убийстве Захара Прилепина, заявил писатель в снятом выпускниками “Мастерской новых медиа”... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T04:10:00+03:00
2025-07-07T04:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
нижегородская область
россия
владимир зеленский
захар прилепин
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ об убийстве Захара Прилепина, заявил писатель в снятом выпускниками “Мастерской новых медиа” документальном фильме, фрагмент которого представил Life.ru.“У меня, конечно, к нему (Зеленскому. — Прим. ред.) личные счеты. Потому что он лично отдавал приказы, лично легализовал убийства моих лучших друзей и мое собственное убийство. Зеленский — террорист, легализованный мировым сообществом”, — сказал общественный деятель.Прилепин подчеркнул, что Зеленского следует воспринимать как серьезного противника, отвечать которому необходимо не риторикой, а реальными действиями.В мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин. Он получил ранения, но выжил. 6 июня того же года президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества.По версии следствия, организатором взрыва стал гражданин Украины А.Пермяков*, действовавший не в одиночку. В сентябре 2023 года суд вынес ему пожизненный приговор.* Включен в списки террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20250626/inoagenty-2025625440.html
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украина, нижегородская область, россия, владимир зеленский, захар прилепин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Нижегородская область, Россия, Владимир Зеленский, Захар Прилепин, Владимир Путин

Прилепин заявил, что приказ о его убийстве отдал лично Зеленский

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Захар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Захар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ об убийстве Захара Прилепина, заявил писатель в снятом выпускниками “Мастерской новых медиа” документальном фильме, фрагмент которого представил Life.ru.
“У меня, конечно, к нему (Зеленскому. — Прим. ред.) личные счеты. Потому что он лично отдавал приказы, лично легализовал убийства моих лучших друзей и мое собственное убийство. Зеленский — террорист, легализованный мировым сообществом”, — сказал общественный деятель.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Прилепин подчеркнул, что Зеленского следует воспринимать как серьезного противника, отвечать которому необходимо не риторикой, а реальными действиями.
В мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин. Он получил ранения, но выжил. 6 июня того же года президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества.
По версии следствия, организатором взрыва стал гражданин Украины А.Пермяков*, действовавший не в одиночку. В сентябре 2023 года суд вынес ему пожизненный приговор.
* Включен в списки террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНижегородская областьРоссияВладимир ЗеленскийЗахар ПрилепинВладимир Путин
 
 
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