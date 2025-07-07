Прилепин заявил, что приказ о его убийстве отдал лично Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Захар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ об убийстве Захара Прилепина, заявил писатель в снятом выпускниками “Мастерской новых медиа” документальном фильме, фрагмент которого представил Life.ru.
“У меня, конечно, к нему (Зеленскому. — Прим. ред.) личные счеты. Потому что он лично отдавал приказы, лично легализовал убийства моих лучших друзей и мое собственное убийство. Зеленский — террорист, легализованный мировым сообществом”, — сказал общественный деятель.
Прилепин подчеркнул, что Зеленского следует воспринимать как серьезного противника, отвечать которому необходимо не риторикой, а реальными действиями.
В мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин. Он получил ранения, но выжил. 6 июня того же года президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества.
По версии следствия, организатором взрыва стал гражданин Украины А.Пермяков*, действовавший не в одиночку. В сентябре 2023 года суд вынес ему пожизненный приговор.
* Включен в списки террористов и экстремистов Росфинмониторинга.