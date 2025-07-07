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Житель Татарстана получил 22 года колонии за госизмену - РИА Новости, 07.07.2025
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11:35 07.07.2025
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Житель Татарстана получил 22 года колонии за госизмену
Житель Татарстана получил 22 года колонии за госизмену - РИА Новости, 07.07.2025
Житель Татарстана получил 22 года колонии за госизмену
Житель Татарстана получил 22 года колонии за госизмену и участие в деятельности террористической организации, сообщает управление ФСБ России по республике. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:35:00+03:00
2025-07-07T11:35:00+03:00
происшествия
россия
украина
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КАЗАНЬ, 7 июл – РИА Новости. Житель Татарстана получил 22 года колонии за госизмену и участие в деятельности террористической организации, сообщает управление ФСБ России по республике. По данным регионального УФСБ, 35-летний мужчина, являясь противником специальной военной операции, проводимой на территории Украины, вступил в состав запрещенного в РФ военизированного объединения, деятельность которого координируется спецслужбами Украины и используется в военных и политических целях. Уголовное дело расследовалось по статьям "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и "Государственная измена". "Решением суда фигурант дела признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием наказания первых 5 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250630/sud-2026253397.html
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происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Татарстана получил 22 года колонии за госизмену

Житель Татарстана получил 22 года за госизмену и террористическую деятельность

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 7 июл – РИА Новости. Житель Татарстана получил 22 года колонии за госизмену и участие в деятельности террористической организации, сообщает управление ФСБ России по республике.
По данным регионального УФСБ, 35-летний мужчина, являясь противником специальной военной операции, проводимой на территории Украины, вступил в состав запрещенного в РФ военизированного объединения, деятельность которого координируется спецслужбами Украины и используется в военных и политических целях.
Уголовное дело расследовалось по статьям "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и "Государственная измена".
"Решением суда фигурант дела признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием наказания первых 5 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.
Суд - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Россиянин получил десять лет колонии за попытку перейти на сторону ВСУ
30 июня, 12:06
 
ПроисшествияРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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