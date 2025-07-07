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Житель Татарстана получил 22 года колонии за госизмену
Житель Татарстана получил 22 года колонии за госизмену - РИА Новости, 07.07.2025
Житель Татарстана получил 22 года колонии за госизмену
Житель Татарстана получил 22 года колонии за госизмену и участие в деятельности террористической организации, сообщает управление ФСБ России по республике. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T11:35:00+03:00
2025-07-07T11:35:00+03:00
2025-07-07T11:35:00+03:00
происшествия
россия
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КАЗАНЬ, 7 июл – РИА Новости. Житель Татарстана получил 22 года колонии за госизмену и участие в деятельности террористической организации, сообщает управление ФСБ России по республике. По данным регионального УФСБ, 35-летний мужчина, являясь противником специальной военной операции, проводимой на территории Украины, вступил в состав запрещенного в РФ военизированного объединения, деятельность которого координируется спецслужбами Украины и используется в военных и политических целях. Уголовное дело расследовалось по статьям "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и "Государственная измена". "Решением суда фигурант дела признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием наказания первых 5 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250630/sud-2026253397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Татарстана получил 22 года колонии за госизмену
Житель Татарстана получил 22 года за госизмену и террористическую деятельность