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В Бурятии потушили пять лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 07.07.2025
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08:40 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/pozhary-2027584109.html
В Бурятии потушили пять лесных пожаров за сутки
В Бурятии потушили пять лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 07.07.2025
В Бурятии потушили пять лесных пожаров за сутки
Пять лесных пожаров на площади порядка 5 тысяч гектаров потушили за последние сутки в Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T08:40:00+03:00
2025-07-07T08:40:00+03:00
республика бурятия
кижингинский район
природные пожары в россии
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 7 июл - РИА Новости. Пять лесных пожаров на площади порядка 5 тысяч гектаров потушили за последние сутки в Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. По данным агентства, на утро понедельника в регионе действуют 22 лесных пожара на общей площади 9,2 тысячи гектаров. "Ликвидировано 5 очагов: в Баргузинском, Еравнинском, Кабанском и Кижингинском районах, площадью 4 821 гектаров", - говорится в сообщении. При этом локализованы 2 пожара на площади 2,3 тысячи гектаров. Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 647 человек, в том числе почти 300 специалистов из других регионов. Задействованы 79 единиц техники. В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
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республика бурятия
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республика бурятия, кижингинский район, природные пожары в россии, происшествия
Республика Бурятия, Кижингинский район, Природные пожары в России, Происшествия
В Бурятии потушили пять лесных пожаров за сутки

Лесные пожары на площади почти 5 тыс га потушили в Бурятии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия природных пожаров
Последствия природных пожаров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия природных пожаров . Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 7 июл - РИА Новости. Пять лесных пожаров на площади порядка 5 тысяч гектаров потушили за последние сутки в Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.
По данным агентства, на утро понедельника в регионе действуют 22 лесных пожара на общей площади 9,2 тысячи гектаров.
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"Ликвидировано 5 очагов: в Баргузинском, Еравнинском, Кабанском и Кижингинском районах, площадью 4 821 гектаров", - говорится в сообщении.
При этом локализованы 2 пожара на площади 2,3 тысячи гектаров. Угрозы населённым пунктам нет.
На тушении работают 647 человек, в том числе почти 300 специалистов из других регионов. Задействованы 79 единиц техники.
В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров.
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Республика БурятияКижингинский районПриродные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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