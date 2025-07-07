https://ria.ru/20250707/pozhary-2027584109.html

В Бурятии потушили пять лесных пожаров за сутки

В Бурятии потушили пять лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 07.07.2025

В Бурятии потушили пять лесных пожаров за сутки

Пять лесных пожаров на площади порядка 5 тысяч гектаров потушили за последние сутки в Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T08:40:00+03:00

2025-07-07T08:40:00+03:00

2025-07-07T08:40:00+03:00

республика бурятия

кижингинский район

природные пожары в россии

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 7 июл - РИА Новости. Пять лесных пожаров на площади порядка 5 тысяч гектаров потушили за последние сутки в Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. По данным агентства, на утро понедельника в регионе действуют 22 лесных пожара на общей площади 9,2 тысячи гектаров. "Ликвидировано 5 очагов: в Баргузинском, Еравнинском, Кабанском и Кижингинском районах, площадью 4 821 гектаров", - говорится в сообщении. При этом локализованы 2 пожара на площади 2,3 тысячи гектаров. Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 647 человек, в том числе почти 300 специалистов из других регионов. Задействованы 79 единиц техники. В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

https://ria.ru/20250704/pozhar--2027170285.html

республика бурятия

кижингинский район

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республика бурятия, кижингинский район, природные пожары в россии, происшествия