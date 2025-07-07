https://ria.ru/20250707/pozhar-2027715388.html
На Ставрополье потушили пожар на площади два гектара
На Ставрополье потушили пожар на площади два гектара - РИА Новости, 07.07.2025
На Ставрополье потушили пожар на площади два гектара
Пожар на площади двух гектаров был ликвидирован в Шпаковском округе на Ставрополье, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС региона. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:05:00+03:00
2025-07-07T17:05:00+03:00
2025-07-07T17:09:00+03:00
происшествия
ставрополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 7 июл – РИА Новости. Пожар на площади двух гектаров был ликвидирован в Шпаковском округе на Ставрополье, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС региона. "Пожар полностью ликвидирован", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что МЧС ликвидирует пожар площадью два гектара в Шпаковском округе на Ставрополье, существует угроза распространения огня на соседнее поле пшеницы. Хутор находится в 22 километрах от аэропорта Ставрополя. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС, что угрозы распространения огня на воздушную гавань нет.
https://ria.ru/20250707/pozhar-2027663683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ставрополье потушили пожар на площади два гектара
В Шпаковском округе на Ставрополье потушили пожар на площади два гектара