https://ria.ru/20250707/pozhar-2027715388.html

На Ставрополье потушили пожар на площади два гектара

На Ставрополье потушили пожар на площади два гектара - РИА Новости, 07.07.2025

На Ставрополье потушили пожар на площади два гектара

Пожар на площади двух гектаров был ликвидирован в Шпаковском округе на Ставрополье, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС региона. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T17:05:00+03:00

2025-07-07T17:05:00+03:00

2025-07-07T17:09:00+03:00

происшествия

ставрополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 7 июл – РИА Новости. Пожар на площади двух гектаров был ликвидирован в Шпаковском округе на Ставрополье, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС региона. "Пожар полностью ликвидирован", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что МЧС ликвидирует пожар площадью два гектара в Шпаковском округе на Ставрополье, существует угроза распространения огня на соседнее поле пшеницы. Хутор находится в 22 километрах от аэропорта Ставрополя. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС, что угрозы распространения огня на воздушную гавань нет.

https://ria.ru/20250707/pozhar-2027663683.html

ставрополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)