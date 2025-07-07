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В Ершове ликвидировали открытое горение в доме, где взорвался газ
В Ершове ликвидировали открытое горение в доме, где взорвался газ - РИА Новости, 07.07.2025
В Ершове ликвидировали открытое горение в доме, где взорвался газ
Открытое горение ликвидировано в многоквартирном доме в городе Ершове Саратовской области, где произошёл взрыв бытового газа, сообщили в региональном главке... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:09:00+03:00
2025-07-07T15:09:00+03:00
2025-07-07T15:09:00+03:00
происшествия
саратовская область
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в многоквартирном доме в городе Ершове Саратовской области, где произошёл взрыв бытового газа, сообщили в региональном главке МЧС. Ранее в администрации Ершовского района сообщили, что взрыв бытового газа произошёл в доме в Ершове, после чего возник пожар. По данным губернатора Романа Бусаргина, повреждены три квартиры, никто не пострадал, жителей дома эвакуируют. В ГУМЧС по региону сообщили, что пожар локализован в 15.02 (14.02 мск). Прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. "В 15.39 (14.39 мск) - ликвидация открытого горения", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, саратовская область, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Ершове ликвидировали открытое горение в доме, где взорвался газ
В саратовском Ершове ликвидировали открытое горение в доме после взрыва газа