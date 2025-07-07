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В Саратовской области локализовали пожар в доме, где взорвался газ
В Саратовской области локализовали пожар в доме, где взорвался газ - РИА Новости, 07.07.2025
В Саратовской области локализовали пожар в доме, где взорвался газ
Пожар в многоквартирном доме в городе Ершове Саратовской области, где произошёл взрыв бытового газа, локализован, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:20:00+03:00
2025-07-07T14:20:00+03:00
2025-07-07T14:27:00+03:00
происшествия
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в городе Ершове Саратовской области, где произошёл взрыв бытового газа, локализован, сообщили в региональном главке МЧС.Ранее в районной администрации сообщили, что взрыв бытового газа произошёл в доме в Ершове, после чего возник пожар. По данным губернатора Романа Бусаргина, повреждены три квартиры, никто не пострадал, жителей дома эвакуируют."В 15.02 (14.02 мск) пожар локализован", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратовской области локализовали пожар в доме, где взорвался газ
МЧС сообщило о локализации пожара после взрыва газа в пятиэтажке в Ерошове