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В Саратовской области локализовали пожар в доме, где взорвался газ - РИА Новости, 07.07.2025
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14:20 07.07.2025 (обновлено: 14:27 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/pozhar-2027663683.html
В Саратовской области локализовали пожар в доме, где взорвался газ
В Саратовской области локализовали пожар в доме, где взорвался газ - РИА Новости, 07.07.2025
В Саратовской области локализовали пожар в доме, где взорвался газ
Пожар в многоквартирном доме в городе Ершове Саратовской области, где произошёл взрыв бытового газа, локализован, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:20:00+03:00
2025-07-07T14:27:00+03:00
происшествия
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в городе Ершове Саратовской области, где произошёл взрыв бытового газа, локализован, сообщили в региональном главке МЧС.Ранее в районной администрации сообщили, что взрыв бытового газа произошёл в доме в Ершове, после чего возник пожар. По данным губернатора Романа Бусаргина, повреждены три квартиры, никто не пострадал, жителей дома эвакуируют."В 15.02 (14.02 мск) пожар локализован", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html
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происшествия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратовской области локализовали пожар в доме, где взорвался газ

МЧС сообщило о локализации пожара после взрыва газа в пятиэтажке в Ерошове

© Фото : Прокуратура Саратовской областиВзрыв в доме в городе Ершов Саратовской области
Взрыв в доме в городе Ершов Саратовской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Прокуратура Саратовской области
Взрыв в доме в городе Ершов Саратовской области
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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в городе Ершове Саратовской области, где произошёл взрыв бытового газа, локализован, сообщили в региональном главке МЧС.
Ранее в районной администрации сообщили, что взрыв бытового газа произошёл в доме в Ершове, после чего возник пожар. По данным губернатора Романа Бусаргина, повреждены три квартиры, никто не пострадал, жителей дома эвакуируют.
"В 15.02 (14.02 мск) пожар локализован", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
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ПроисшествияСаратовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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