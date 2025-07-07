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В Николаевской области вспыхнул пожар на складе боеприпасов
В Николаевской области вспыхнул пожар на складе боеприпасов - РИА Новости, 07.07.2025
В Николаевской области вспыхнул пожар на складе боеприпасов
Склад боеприпасов загорелся в Николаевской области на Украине, сообщили в оперативном командовании "Юг" сухопутных войск ВСУ. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:57:00+03:00
2025-07-07T13:57:00+03:00
2025-07-07T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Склад боеприпасов загорелся в Николаевской области на Украине, сообщили в оперативном командовании "Юг" сухопутных войск ВСУ. "Сегодня... в одной из общин Николаевской области произошло возгорание на месте хранения боеприпасов. Причина возникновения пожара уточняется... Происходит единичная детонация", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на месте происшествия работают подразделения госслужбы по чрезвычайным ситуациям, военные создали комиссию для расследования происшествия.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Николаевской области вспыхнул пожар на складе боеприпасов
Пожар возник на складе боеприпасов в Николаевской области на Украине