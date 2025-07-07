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В Николаевской области вспыхнул пожар на складе боеприпасов - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 07.07.2025 (обновлено: 13:58 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/pozhar--2027658474.html
В Николаевской области вспыхнул пожар на складе боеприпасов
В Николаевской области вспыхнул пожар на складе боеприпасов - РИА Новости, 07.07.2025
В Николаевской области вспыхнул пожар на складе боеприпасов
Склад боеприпасов загорелся в Николаевской области на Украине, сообщили в оперативном командовании "Юг" сухопутных войск ВСУ. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:57:00+03:00
2025-07-07T13:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Склад боеприпасов загорелся в Николаевской области на Украине, сообщили в оперативном командовании "Юг" сухопутных войск ВСУ. "Сегодня... в одной из общин Николаевской области произошло возгорание на месте хранения боеприпасов. Причина возникновения пожара уточняется... Происходит единичная детонация", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на месте происшествия работают подразделения госслужбы по чрезвычайным ситуациям, военные создали комиссию для расследования происшествия.
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в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Николаевской области вспыхнул пожар на складе боеприпасов

Пожар возник на складе боеприпасов в Николаевской области на Украине

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Склад боеприпасов загорелся в Николаевской области на Украине, сообщили в оперативном командовании "Юг" сухопутных войск ВСУ.
"Сегодня... в одной из общин Николаевской области произошло возгорание на месте хранения боеприпасов. Причина возникновения пожара уточняется... Происходит единичная детонация", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на месте происшествия работают подразделения госслужбы по чрезвычайным ситуациям, военные создали комиссию для расследования происшествия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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