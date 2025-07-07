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Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД - РИА Новости, 07.07.2025
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14:02 07.07.2025 (обновлено: 14:13 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/poverennyy-2027659472.html
Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД
Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД - РИА Новости, 07.07.2025
Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД
Временный поверенный в делах Швеции прибыл в понедельник в МИД РФ, куда был вызван в связи с нападением на российское торгпредство, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:02:00+03:00
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швеция
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах Швеции прибыл в понедельник в МИД РФ, куда был вызван в связи с нападением на российское торгпредство, передает корреспондент РИА Новости.Машина дипломата только что подъехала к российскому внешнеполитическому ведомству.Торговое представительство России в Швеции ранее вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили ранее в посольстве России в Стокгольме.Посольство РФ потребовало от местных властей провести полноценное расследование атак БПЛА против посольства и торгпредства России.
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Прибытие временного поверенного в делах Швеции в МИД России
Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД России, передает корреспондент РИА Новости. Дипломат был вызван в связи с тем, что недавно торгпредство России в Швеции подверглось нападению – на его территорию была сброшена краска. Подобные инциденты, сообщали в посольстве, продолжаются уже более года.
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швеция, россия, в мире, стокгольм (город)
Швеция, Россия, В мире, Стокгольм (город)
Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД

Вызванный временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД РФ

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах Швеции прибыл в понедельник в МИД РФ, куда был вызван в связи с нападением на российское торгпредство, передает корреспондент РИА Новости.
Машина дипломата только что подъехала к российскому внешнеполитическому ведомству.
Торговое представительство России в Швеции ранее вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили ранее в посольстве России в Стокгольме.
Посольство РФ потребовало от местных властей провести полноценное расследование атак БПЛА против посольства и торгпредства России.
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