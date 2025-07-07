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Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД

Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД - РИА Новости, 07.07.2025

Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД

Временный поверенный в делах Швеции прибыл в понедельник в МИД РФ, куда был вызван в связи с нападением на российское торгпредство, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:02:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Временный поверенный в делах Швеции прибыл в понедельник в МИД РФ, куда был вызван в связи с нападением на российское торгпредство, передает корреспондент РИА Новости.Машина дипломата только что подъехала к российскому внешнеполитическому ведомству.Торговое представительство России в Швеции ранее вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили ранее в посольстве России в Стокгольме.Посольство РФ потребовало от местных властей провести полноценное расследование атак БПЛА против посольства и торгпредства России.

https://ria.ru/20250525/posolstvo-2018966457.html

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Прибытие временного поверенного в делах Швеции в МИД России Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД России, передает корреспондент РИА Новости. Дипломат был вызван в связи с тем, что недавно торгпредство России в Швеции подверглось нападению – на его территорию была сброшена краска. Подобные инциденты, сообщали в посольстве, продолжаются уже более года. 2025-07-07T14:02 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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швеция, россия, в мире, стокгольм (город)