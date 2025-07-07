https://ria.ru/20250707/poverennyy-2027634910.html
Аннулирование
Аннулирование - РИА Новости, 07.07.2025
Аннулирование
Новость с заголовком "МИД вызвал временного поверенного в делах Швеции после нападения на торгпредство" аннулируется как выпущенная ошибочно. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:27:00+03:00
2025-07-07T12:27:00+03:00
2025-07-07T12:44:00+03:00
россия
в мире
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
Новость с заголовком "МИД вызвал временного поверенного в делах Швеции после нападения на торгпредство" аннулируется как выпущенная ошибочно.Агентство приносит извинения подписчикам и читателям.
россия
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, швеция