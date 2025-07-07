https://ria.ru/20250707/poshliny-2027661287.html

Угрозы Трампа в отношении БРИКС это приглашение к торгу, считает эксперт

Угрозы Трампа в отношении БРИКС это приглашение к торгу, считает эксперт - РИА Новости, 07.07.2025

Угрозы Трампа в отношении БРИКС это приглашение к торгу, считает эксперт

Угрозы президента США Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин в отношении стран, поддерживающих политику БРИКС, можно рассматривать как приглашение к... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:11:00+03:00

2025-07-07T14:11:00+03:00

2025-07-07T14:11:00+03:00

сша

россия

китай

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин в отношении стран, поддерживающих политику БРИКС, можно рассматривать как приглашение к торгу, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов. Трамп в воскресенье написал в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом в 10%, причем никаких исключений не будет. "Конечно, это приглашение к торгу. И в контексте тарифной политики Трампа, и в контексте его торговой войны с Китаем, и остальных его подходов мы имеем дело не с человеком классической дипломатической школы, а с торговым магнатом… Мы видим, что Трамп повышает ставку. Означает ли, что он готов эту ставку оставить как итоговую? Вряд ли. Это своеобразное приглашение к переговорам и готовность, отталкиваясь от максималистских требований, искать взаимовыгодные компромиссы", - считает Нежданов. По его словам, Трамп ожидает, что некоторые страны, заинтересованные в доступе на американский рынок, дрогнут и пойдут на уступки. "Большинство стран мира заинтересованы в диалоге с американским рынком, поскольку видят возможности получения инвестиций, доступа к рынку, участия в цепочках поставок. Нельзя сбрасывать со счетов, что американская администрация может, если не больно ударить, то сильно испортить жизнь государствам, имеющим значительный товарооборот с США", - отметил Нежданов. Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и даже создания общей валюты в рамках блока. На фоне чего сразу после вступления в должность президента Трамп угрожал странам БРИКС торговыми пошлинами в 100%. Однако никаких решений по вопросу общей валюты со стороны стран БРИКС пока не принималось.

https://ria.ru/20250707/poshliny-2027639138.html

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сша, россия, китай, дональд трамп, брикс